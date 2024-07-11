Первоначальный взнос и 6% годовых: для кого сохранится льготная ипотека в 2024 году

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Сразу для нескольких категорий граждан в России будут изменены программы ипотечного жилья. О том, кто может претендовать на льготы в 2024 году расскажет редакция «Радио 1».
Семейная ипотека: условия, кто может получить
Семейная ипотека продлена до 2030 года. Соответствующее распоряжение отдал президент России Владимир Путин. В рамках программы семьи с детьми до шести лет и семьи, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка-инвалида, могут получить кредит под 6% годовых.
Также воспользоваться льготой смогут семьи с двумя несовершеннолетними детьми из малых городов и регионов с низким объемом строительства.
Условия кредитования
Предельная ставка остается прежней и составляет 6%. Первоначальный взнос по кредиту не менее 20%, максимальная сумма кредита — 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн руб. — для остальных российских регионов.
Куда можно использовать средства
Семейную ипотеку можно использовать для приобретения квартиры в новостройке, а также для покупки или строительства частного дома. Важно, чтобы продавцом было юридическое лицо — застройщик.
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IT-ипотека
Специалисты информационных технологий из аккредитованных компаний также могут претендовать на программу льготного кредитования. Первоначальный взнос составляет 20%, а ставка не превышает 5%. Сумма кредита варьируется в зависимости от региона.
Сельская ипотека
В 2024 году также действует программа сельской ипотеки. Она направлена на улучшение жилищных условий для семей из сельской местности и доступна под 3% годовых для любого россиянина, проживающего или планирующего переехать в населенный пункт, население которого не превышает 30 тысяч человек.
Программа предполагает выполнение ряда требований. Так, россияне должны быть зарегистрированы в приобретенном или построенном доме в течение шести месяцев, а максимальный размер кредита не может превышать 6 млн рублей.
Арктическая ипотека
Молодые семьи, медработники, учителя, работники ОПК или переезжающие в Дальневосточный или Арктический регион россияне смогут получить льготную ипотеку по 2% годовых. Первоначальный взнос должен быть не менее 20%. Максимальная сумма кредита также не превышает 6 млн рублей.
Льготы для участников СВО и жителей Белгорода
Пострадавшие от обстрелов со стороны ВСУ жители Белгородской области смогут претендовать на льготную ипотеку. Для тех, чье жилье оказалось разрушенным смогут приобрести новую жилплощадь в ипотеку под 2%.
Аналогичным правом наделены и участники СВО. Помимо военнослужащих воспользоваться льготной ипотекой смогут также работники федеральных органов власти, социальной сферы, здравоохранения, культуры и спорта. Однако их деятельность должна быть связана с территориями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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Анастасия Хохлова