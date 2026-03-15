«Это спасает брак»: Супругов в России призвали спать в разных кроватях
Сомнолог Махова: есть три повода для раздельного сна с партнёром
Ассистент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ульяна Махова перечислила ситуации, когда супругам стоит задуматься о раздельном сне. Она сообщила, что многие люди терпят недосып из-за партнёра, считая совместный сон обязанностью любящих людей.
В беседе с «Газетой.Ru» Махова отметила, что в западной культуре это называют «Sleep Divorce» (сонный развод).
«Звучит страшно, но на деле это часто спасает брак. Исследования показывают, что пары, спящие раздельно из-за несовместимости режимов или привычек, часто сообщают о «более высоком» качестве отношений, чем те, кто мучает друг друга в одной постели», — пояснила специалист.Психолог назвала три причины разъехаться по разным кроватям. Первая — храп или апноэ: партнёр задерживает дыхание, а второй просыпается. Вторая — разные хронотипы: «жаворонок» и «сова» будят друг друга. Третья — разная потребность в тепле: одному жарко, другому нужно три одеяла. По словам Маховой, раздельный сон не отдаляет пару. Отдохнувший и добрый партнёр лучше невыспавшегося.