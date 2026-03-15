«Это спасает брак»: Супругов в России призвали спать в разных кроватях

15 марта 2026, 10:26

Сомнолог Махова: есть три повода для раздельного сна с партнёром

Фото: Istock/Tero Vesalainen

Ассистент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ульяна Махова перечислила ситуации, когда супругам стоит задуматься о раздельном сне. Она сообщила, что многие люди терпят недосып из-за партнёра, считая совместный сон обязанностью любящих людей.





В беседе с «Газетой.Ru» Махова отметила, что в западной культуре это называют «Sleep Divorce» (сонный развод).

«Звучит страшно, но на деле это часто спасает брак. Исследования показывают, что пары, спящие раздельно из-за несовместимости режимов или привычек, часто сообщают о «более высоком» качестве отношений, чем те, кто мучает друг друга в одной постели», — пояснила специалист.