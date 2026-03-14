«Это верх пошлости»: В Госдуме предложили запретить одноразовые мангалы
В Госдуме предложили запретить одноразовые мангалы. С такой инициативой выступил депутат Виталий Милонов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Парламентарий считает, что эта мера поможет защитить природу. Милонов отметил, что отдыхающие часто бросают использованные мангалы в лесу, и это наносит вред экологии. По мнению депутата, необходимо запретить дешёвые устройства из тонкого металла.
При этом политик не призывает россиян покупать дорогие мангалы и шампуры. По его словам, приобретать аксессуары для шашлыка за 25 тысяч рублей нет смысла — это «верх пошлости», к тому же готовить на них зачастую невозможно из-за неподходящих материалов.
Кроме того, Милонов уверен, что вводить специальный ГОСТ на шампуры и мангалы не стоит. Он пояснил, что это приведёт к резкому росту цен и сделает отдых на природе доступным далеко не для всех.
