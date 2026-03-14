В Москве стартовал полуфинал конкурса «Это у нас семейное» для семей ЦФО
В Москве стартовал окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» для участников из ЦФО и иностранных государств. Мероприятие стало самым массовым очным этапом второго сезона проекта платформы «Россия – страна возможностей».
За победу борются 344 семьи — более 1800 человек. Участники проходят интеллектуальные, творческие и спортивные испытания под названием «Быть семьёй». Самому младшему участнику пять лет, самому старшему — 85 лет.
На открытии выступил полпред Президента в ЦФО Игорь Щеголев. Он отметил, что Центральная Россия представила наибольшее число семей, что подтверждает силу традиций.
«Проект «Это у нас семейное», по сути, стал проводником семейных ценностей, частью демографической политики и, самое главное, всенародным конкурсом, объединяющим сотни тысяч людей по всей стране. Надеюсь, в третьем и четвёртом сезонах счёт пойдёт уже на миллионы. Поздравляю семейные команды с выходом в полуфинал, желаю вам успехов, оптимизма, вдохновляющих идей, незабываемых впечатлений», — отметил Щеголев.Гендиректор платформы Андрей Бетин добавил, что на площадке работает более 200 экспертов со всей страны. Партнёры конкурса организовали для участников развлекательную программу. Например, Почта России даёт возможность отправлять открытки в любой регион, а Русское географическое общество подготовило фотовыставку.
Основные соревнования пройдут 14 и 15 марта. Церемония награждения победителей полуфинала состоится 16 марта. Они представят свой регион в финале конкурса в июле 2026 года. Главные призы — 60 сертификатов по пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий и семейные путешествия.