Достижения.рф

В Москве стартовал полуфинал конкурса «Это у нас семейное» для семей ЦФО

Фото: пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

В Москве стартовал окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» для участников из ЦФО и иностранных государств. Мероприятие стало самым массовым очным этапом второго сезона проекта платформы «Россия – страна возможностей».



За победу борются 344 семьи — более 1800 человек. Участники проходят интеллектуальные, творческие и спортивные испытания под названием «Быть семьёй». Самому младшему участнику пять лет, самому старшему — 85 лет.

На открытии выступил полпред Президента в ЦФО Игорь Щеголев. Он отметил, что Центральная Россия представила наибольшее число семей, что подтверждает силу традиций.

«Проект «Это у нас семейное», по сути, стал проводником семейных ценностей, частью демографической политики и, самое главное, всенародным конкурсом, объединяющим сотни тысяч людей по всей стране. Надеюсь, в третьем и четвёртом сезонах счёт пойдёт уже на миллионы. Поздравляю семейные команды с выходом в полуфинал, желаю вам успехов, оптимизма, вдохновляющих идей, незабываемых впечатлений», — отметил Щеголев.
Гендиректор платформы Андрей Бетин добавил, что на площадке работает более 200 экспертов со всей страны. Партнёры конкурса организовали для участников развлекательную программу. Например, Почта России даёт возможность отправлять открытки в любой регион, а Русское географическое общество подготовило фотовыставку.

Основные соревнования пройдут 14 и 15 марта. Церемония награждения победителей полуфинала состоится 16 марта. Они представят свой регион в финале конкурса в июле 2026 года. Главные призы — 60 сертификатов по пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий и семейные путешествия.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0