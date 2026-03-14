В Москве стартовал полуфинал конкурса «Это у нас семейное» для семей ЦФО

В Москве стартовал окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» для участников из ЦФО и иностранных государств. Мероприятие стало самым массовым очным этапом второго сезона проекта платформы «Россия – страна возможностей».





За победу борются 344 семьи — более 1800 человек. Участники проходят интеллектуальные, творческие и спортивные испытания под названием «Быть семьёй». Самому младшему участнику пять лет, самому старшему — 85 лет.



На открытии выступил полпред Президента в ЦФО Игорь Щеголев. Он отметил, что Центральная Россия представила наибольшее число семей, что подтверждает силу традиций.

«Проект «Это у нас семейное», по сути, стал проводником семейных ценностей, частью демографической политики и, самое главное, всенародным конкурсом, объединяющим сотни тысяч людей по всей стране. Надеюсь, в третьем и четвёртом сезонах счёт пойдёт уже на миллионы. Поздравляю семейные команды с выходом в полуфинал, желаю вам успехов, оптимизма, вдохновляющих идей, незабываемых впечатлений», — отметил Щеголев.