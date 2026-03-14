В Госдуме напомнили о ключевом преимуществе официального брака

14 марта 2026, 11:56

Депутат Толмачёв: официальный брак упрощает получение материнского капитала

Депутат Госдумы Александр Толмачёв рассказал о преимуществах официальной регистрации брака. По словам парламентария, наличие штампа в паспорте значительно упрощает для родителей процедуру оформления материнского капитала.





В беседе с NEWS.ru Толмачёв объяснил, в официальном браке родители автоматически указываются в свидетельстве о рождении, а при сожительстве требуется процедура установления отцовства. Депутат обратил внимание и на вопросы наследования и раздела имущества.

«Сожитель, в отличие от супруга, не может автоматически претендовать на имущество. Доказать фактический общий быт можно, однако это требует времени, хлопот, сбора документов. Брак — это как совместное предприятие: для государства всё приобретённое парой является их общей собственностью. Это хорошая защита от произвола одной из «половинок» в материальных вопросах», — пояснил Толмачёв.