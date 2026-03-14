Россиянам раскрыли, ждать ли подорожания хлеба из-за нового ГОСТа
Старший преподаватель Университета «Синергия» Виталий Супруненко прокомментировал новый ГОСТ на белый хлеб.
В беседе с «Газетой.Ru» Супруненко оценил влияние стандарта на цены и рынок. По его словам, документ не вызовет прямого подорожания продукции.
«Цена на хлеб формируется себестоимостью сырья и энергоресурсов, а не наличием или отсутствием разрешения на варьирование массы. Однако косвенное влияние на конкуренцию будет существенным. Во-первых, стандарт создаёт равные условия: крупные холдинги и небольшие пекарни теперь работают по единым, прозрачным правилам в части подтверждения сроков годности и маркировки», — заявил эксперт.По словам специалиста, выпуск хлеба менее 500 граммов позволит гибко менять ассортимент. Производители теперь сами подтверждают сроки годности через исследования. Добавки стабилизируют качество муки и снижают риски брака, минимально влияя на себестоимость.