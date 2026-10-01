Этой осенью в Татарстане откроют первый регулярный речной маршрут по льду
В ноябре в Татарстане планируют открыть регулярный зимний речной маршрут между Казанью и Верхним Услоном. Об этом «Татар-информу» рассказал генеральный директор АО «Флот РТ» Роман Лизалин.
По его словам, судоходная компания уже закупает специальные суда. Речь идёт о скоростном амфибийном катере на воздушной подушке «ПАРМА 44». Он способен перевозить до 42 пассажиров и может передвигаться по любой твёрдой ровной поверхности. Примечательно, что судов такой вместимости на регулярных зимних рейсах в республике еще не использовалось.
Первое судно «ПАРМА 44» прибудет в Татарстан в конце октября — начале ноября, второе — ближе к новогодним праздникам. После запуска маршрута, который свяжет Казань и Верхний Услон, «Флот РТ» планирует в будущем использовать суда на воздушной подушке для развития других направлений.
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