Три электростанции перестали работать после взрыва в пригороде Дамаска
В восточном пригороде Дамаска из-за взрыва на газопроводе три электростанции вышли из строя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Сирийской электроэнергетической компании.
Взрыв произошёл на газопроводе станции «Тишрин», после чего прекратилась подача топлива, необходимого для работы нескольких электростанций. Речь идет об объектах «Дейр-Али», «Насирия» и «Тишрин». Пожар, вспыхнувший после ЧП, ещё не потушили. На место прибыли профильные службы, которые устраняют последствия инцидента и выясняют причины случившегося.
Предварительно, остановка трех электростанций приведёт к временному падению выработки электроэнергии и увеличению продолжительности отключений из-за нехватки доступных генерирующих мощностей.
Ранее «Радио 1» передавало, что сотни российских туристов и волонтёров рискуют заразиться крысиной лихорадкой в Таиланде. Подробности читайте здесь.
Читайте также: