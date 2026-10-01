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Жители Подмосковья обнаружили следы бурых медведей в лесах около населённых пунктов

Фото: iStock/DrDjJanek

В Подмосковье с начала года зафиксировали около двух десятков обращений о следах медведей в лесах рядом с населёнными пунктами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природопользования Московской области.



В большинстве случаев люди не видели опасных хищников, а лишь находили отпечатки лап на земле, которые указывали на присутствие медведя. Очевидцы также докладывали о различных отметках на деревьях, царапинах и потертостях ствола, которые обычно оставляет дикий зверь.

Уточняется, что граждане не всегда верно определяют следы медведя. Люди нередко путают признаки его жизнедеятельности с отпечатками, которые оставляют крупные собаки, или метками других животных, например лосей.

Впрочем, иногда местные жители все же встречали молодых особей — как правило, те появлялись около автомобильных дорог. По информации члена общественного совета Росприроднадзора Дмитрия Фёдорова, всего в подмосковных лесах могут обитать порядка 80 бурых медведей.

Мария Моисеева

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