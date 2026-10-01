Жители Подмосковья обнаружили следы бурых медведей в лесах около населённых пунктов

01 октября 2026, 01:21

Фото: iStock/DrDjJanek

В Подмосковье с начала года зафиксировали около двух десятков обращений о следах медведей в лесах рядом с населёнными пунктами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природопользования Московской области.