Достижения.рф

В России с октября меняются правила продажи сигарет

В России с октября вступает в силу закон о лицензировании оборота табачной продукции
Фото: iStock/YKD

С 1 октября в России вступает в силу новый закон, в соответствии с которым меняются правила продажи сигарет. Об этом сообщает РИА Новости.



В документе подчеркивается, что лицензированию будут подлежать закупка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для неё, их хранение и поставка, а также розничная и развозная торговля. В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко поясняли, что нововведение сделает рынок прозрачнее, сократит нелегальный оборот и поможет защитить несовершеннолетних от табака и вейпов.

Лицензия будет выдаваться на срок не более пяти лет. Для её получения нужно, среди прочего, уплатить госпошлину и не иметь налоговой задолженности свыше трёх тысяч рублей. Уточняется, что запрет на работу без лицензии начнёт действовать в марте следующего года.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0