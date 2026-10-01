В России с октября меняются правила продажи сигарет

01 октября 2026, 01:51

В России с октября вступает в силу закон о лицензировании оборота табачной продукции

Фото: iStock/YKD

С 1 октября в России вступает в силу новый закон, в соответствии с которым меняются правила продажи сигарет. Об этом сообщает РИА Новости.