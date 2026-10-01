В России с октября меняются правила продажи сигарет
С 1 октября в России вступает в силу новый закон, в соответствии с которым меняются правила продажи сигарет. Об этом сообщает РИА Новости.
В документе подчеркивается, что лицензированию будут подлежать закупка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для неё, их хранение и поставка, а также розничная и развозная торговля. В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко поясняли, что нововведение сделает рынок прозрачнее, сократит нелегальный оборот и поможет защитить несовершеннолетних от табака и вейпов.
Лицензия будет выдаваться на срок не более пяти лет. Для её получения нужно, среди прочего, уплатить госпошлину и не иметь налоговой задолженности свыше трёх тысяч рублей. Уточняется, что запрет на работу без лицензии начнёт действовать в марте следующего года.
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