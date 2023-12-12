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В Королёве открыли первый в зимнем сезоне подмосковный ёлочный базар

12 декабря 2023, 16:20
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Королёве открылся первый в Подмосковье ёлочный базар. Ещё около 250 точек по всему региону начнут работу с 15 декабря, сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Под ёлочные базары уже утверждены места в 45 городских округах. Порядка 250 точек будут работать на территории региона, в том числе базары на муниципальной и частной земле, а также точки у торговых центров. С 15 декабря планируется начало работы точек реализации хвойных деревьев в полном объёме», – сказал Мурашов.
Первый базар в нынешнем зимнем сезоне открылся на улице Терешковой. Для жителей устроили праздничные гуляния, а многодетным семьям и семьям участников СВО вручили ели в подарок.


На подмосковных ёлочный базарах можно будет купить ели и сосны из Московской, Рязанской, Пензенской и Владимирской областей. В этом году сезон продажи хвойных деревьев продлится до 10 января.

Официальные точки продаж отмечены на интерактивной карте. Все места оформлены в бело-красных цветах в едином стиле «Зима в Подмосковье».

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В Подмосковье продлили действие жилищного сертификата для переселения из аварийных домов
12 декабря 2023, 16:23

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Для жителей Подмосковья было продлено действие жилищного сертификата для переселения из аварийных домов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В 2024 году в Подмосковье завершат расселение из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В общей сложности переселят почти 24 тысячи человек.

«<…> Сертификат можно использовать для того, чтобы  построить собственный дом, приобрести готовое жилье или стать участником долевого строительства. Он предполагает немедленную выплату, а значит, не нужно ждать, когда построят дом. И что важно - приобрести жилье можно в любом уголке Подмосковья. Такая мера востребована - первые 200 семей уже успешно реализовали свои сертификаты. С 1 января мы начинаем новую программу - расселения домов, которые признаны аварийными с 2017 года. В них проживают еще порядка 24 тысяч жителей. Для новой программы мы продлили действие сертификата - его также можно будет использовать всем, кто хочет побыстрее переехать в новое жилье», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что для получения сертификата дом должен быть официально признан аварийным с с 1 января 2017 по 1 января 2022 года, а чтобы воспользоваться им жители должны подать заявление в администрацию своего городского округа.

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Основатель «Нового потока» Мазуров получил срок за хищения
Суд приговорил основателя «Нового потока» Мазурова к десяти годам за хищения
12 декабря 2023, 16:22

Фото: iStock/Zolnierek

Симоновский суд Москвы приговорил к десяти годам колонии строгого режима основателя «Нового потока» Дмитрия Мазурова, который ранее попадал в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes, за многомиллиардные хищения и организацию нападения на модель Юлию Мильштейн. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.
Отмечается, что Мазурова также обязали выплатить штраф в размере 21 миллиарда рублей в пользу Сбера. Как стало известно, суд удовлетворил иски со стороны Антипинского НПЗ в размере 1,7 миллиарда рублей и пострадавшей от побоев Мильштейн.

Сообщается, что Мазурова в растрате более 473 миллионов рублей. При этом прокурор требовал приговорить Мазурова к шестнадцати годам и пяти месяцам лишения свободы. 

Напомним, Дмитрия Мазурова задержали в 2019 году в аэропорту Шереметьево. В том же году «Новый поток» объявили банкротом. 

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#деньги
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«Кто слил, тот чушпан»: в сеть слили финальные серии «Слово пацана», чем закончится сериал
Иван Янковский отреагировал на «слив» финальных серий «Слово пацана»
12 декабря 2023, 16:13

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В российском медийном поле не стихают обсуждения сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». На этот раз внимание к картине привлекло то, что в сеть выложили две заключительные серии, которые должны были выйти 14 и 21 декабря. О том, кто может быть причастен к сливу, как на событие отреагировали актеры, и зачем съемочная группа вновь прибыла на место, где снимали сериал, расскажет редакция «Радио 1».

В Сеть слили финальные серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»


Окончательные серии заключительных эпизодов появились в сети в пиратском качестве. Предполагается, что слит один из рабочих вариантов, так как звук в сериале периодически исчезает, а некоторых актеров озвучивают другие голоса. Кроме того, некоторые действия в картине происходят без музыкального сопровождения. Каждый из эпизодов длится по 50 минут. На видео присутствует водяной знак «Demo».

Актер Иван Янковский, который исполнил одну из главных ролей в сериале «Слово пацана», прокомментировал слитые в сеть серии и оценил произошедшее фразой: «кто слил, тот чушпан». Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Поклонница сериала Жоры Крыжовникова Ксения Бородина также прокомментировала слив заключительных серий картины и заявила, что не будет смотреть демоверсию, так как это станет обесцениванием труда других людей. Она также назвала адом то, что есть такие сотрудники, которые могут слить информацию в интернет.

Кто слил последние серии «Слово пацана. Кровь на асфальте»


Обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина заявила, что тот, кто разместил в сети последние серии сериала до премьеры, подставил большое количество людей, приводит ее слова портал «Бизнес Online». Она предположила, что в съемочной команде могла завестись «крыса» или финал ленты, могли дали кому-то посмотреть, а человек его слил.

Альперина призвала дождаться премьеры и посмотреть официальную версию сериала.  

Почему пересняли «Слово пацана»


На окраине Ярославля, где проходили съемки сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» вновь появилась съемочная группа. Вскоре начала распространяться информация о том, что началась пересъемка последних эпизодов проекта. Создатели сериала поспешили подобные сведения опровергнуть и заявили, что идет плановый досъем натуры и некоторых объектов.

Однако после слива заключительных серий в сеть, вновь появились конспирологические теории о том, что авторы картины намерены изменить конец истории о «казанском феномене».

Роскомнадзор не нашел нарушений в «Слове пацана»


Роскомнадзор не выявил нарушений в нашумевшем сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», об этом сообщили представители ведомства. С просьбой проверить картину на предмет пропаганды насилия, в Роскомнадзор обратилась глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. 

Также инициировала проведение проверки картины уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, которая усомнилась в том, что «Слово пацана» не противоречит традиционным ценностям.
 
Дальше спойлеры 

Чем закончится «Слово пацана»

 
Согласно слитым в сеть эпизодам, Вова Адидас узнает, что брата его возлюбленной Наташи, который был причастен к похищению Айгуль – убил он.

Мать Андрея Пальто окончательно лишается рассудка, младшую сестру парня изымают из семьи.

Марата отшивают из группировки из-за того, что он продолжил отношения с Айгуль, которая была изнасилована членами другой банды.

Чтобы отомстить и наказать виновных в смерти Айгуль, Марат подставляет Турбо, подкидывая ему пистолет.
#интернет
#видео
#роскомнадзор
#съёмки
#сериал
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Хромушин: тепло в дома жителей Электростали вернётся к вечеру
12 декабря 2023, 16:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Нормальную подачу тепла в домах жителей микрорайона Восточный в Электростали восстановят к вечеру вторника. Об этом сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, который находится в городе по его поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Жители сообщали, что из-за плохой работы котельной, которая находится в частных руках, в квартирах, школах, детсадах и поликлиниках сейчас очень холодно. Ситуацию взял на личный контроль глава региона. 
«Котельную сегодня остановили, чтобы подключить паровую ЦТП от Машиностроительного завода. Большое спасибо руководству МСЗ, которое включилось, понимая ситуацию. Мы обеспечим дополнительный источник тепловой энергии подачи в сеть и дополнительный источник пара. Одновременно идёт прочистка магистральных сетей, чтобы котлы не забивались, а также ремонт котлов и многое другое. Объём работы очень большой. Мы должны до 17 часов выполнить основные мероприятия, чтобы люди, вернувшись с работы, почувствовали у себя дома комфорт и тепло. Планируем, что температуру в котельной повысится до 75 градусов, а в квартирах будет не менее 18», – сказал Хромушин
По его словам, проблема состоит в том, что частник с начала отопительного сезона не может обеспечить нормальный режим работы котельной. 
«В некоторых квартирах температура опустилась до 16 градусов. АО «ВКС» – одна из двух организаций в Московской области, которая не получила от Ростехнадзора паспорт готовности. Хотя котельная частная, правительство Московской области не может оставаться в стороне. Мы приняли решение направить в помощь частнику представителей областных предприятий для оперативного ремонта котельной и подключения к дополнительному источнику», – пояснил вице-губернатор.
Котельная обеспечивает теплом и горячей водой 208 многоквартирных и 74 индивидуальных жилых домов, в которых проживают около 37 тыс человек, а также 21 социальный и 118 коммерческих объектов. Она была построена 50 лет назад. Несмотря на проведённую в 2020-2021 годах модернизацию, в котельной регулярно происходят сбои. В результате не получается выдерживать температурный и гидравлический режимы. 
 
С начала отопительного сезона произошло уже 16 технологических нарушений. Самостоятельно частник с проблемой справиться не может. Правительство области создало оперативный штаб, составило план восстановления теплоснабжения. 
 
Жителям домов в «Восточном» произведут перерасчёт за коммунальные услуги ненадлежащего качества. Это будет сделано в проактивном формате – заявлений писать не надо.
«Мы считаем, что деньги, которые частник получал по тарифам от населения, недостаточно вкладывались в ремонт и модернизацию системы теплоснабжения. Ни один из котлов не был готов к сезону. Прокуратура не раз выносила собственнику предупреждение, однако меры приняты не были», – отметил Хромушин.
По его словам, представители правоохранительных органов должны принять решения с точки зрения ответственности собственника. Этот частник работает в восьми муниципалитетах. По представлению генпрокуратуры у него уже изымали имущество в городском округе Щёлково. 
 
Аналогичная ситуация была в Орехово-Зуевском городском округе, когда при наличии уголовного дела было арестовано и изъято имущество. Его передали в эксплуатацию областной компании. 
 
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#теплоснабжение
#котельная
#электросталь
#евгений хромушин
#вице-губернатор
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
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Путин объяснил необходимость принятия поправок в Конституцию
Путин: Конституция — это живой организм, принятые ранее поправки были необходимы
12 декабря 2023, 15:57

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что главное и основное в Конституции РФ — это защита прав и интересов граждан. Российский лидер отметил, что основной закон государства является живым организмом. Об этом Путин сообщил на встрече с судьями в День Конституции.
Путин подчеркнул, что поправки, принятые несколько лет назад, были необходимы из-за изменяющейся быстро ситуацией и внутри государства, и вокруг него. Глава государства добавил, что это были существенные изменения, направленные на подтверждение традиционных ценностей страны.

Напомним, 12 декабря в России отмечается праздник, посвященный главному нормативно-правовому акту страны. В этот день в 1993 году состоялся всенародный референдум, по итогам которого, была принята Конституция Российской Федерации.

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#рф
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Дума приняла закон о традиционных ценностях в образовательной системе
12 декабря 2023, 15:51

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект, в рамках которого будет определен гуманистический характер образования в России, который соответствует традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Напомним, в сентябре текущего года депутаты из разных фракций во главе с председателем думского комитета по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым внесли на законопроект на рассмотрение палаты.

Изменения вносятся в закон «Об образовании в РФ». Уточняется, что проект создан для обеспечения четкого конституционного целеполагания системы российского образования. Основой послужил указ президента РФ Владимира Путина от 9 ноября 2022 года, согласно которому методы воспитания и образования детей по сохранению и укреплению традиционных ценностей проводятся в условиях национальной идентичности.

Ко второму чтению были подготовлены поправки, согласно которым педагоги должны формировать у учеников чувство патриотизма, а также уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества. Кроме того, учащимся необходимо прививать уважение к закону и правопорядку, человеку труда, а также людям старшего поколения.

Кроме того, учителям необходимо формировать у детей взаимное уважение, бережное отношение к культурному наследию и традициям многонациональной России.

«Изменения послужат укреплению ценностных основ образования как важнейшего фактора прогрессивного развития суверенной государственности России посредством наиболее полного раскрытия духовно-нравственного, культурного и интеллектуального потенциала российского многонационального народа», - считают авторы законопроекта.

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#рф
#педагоги
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Продюсер Рудченко объяснил кандидатуру SHAMANа на место доверенного лица Путина
12 декабря 2023, 15:50

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко заявил, что исполнитель SHAMAN может стать доверенным лицом президента России Владимира Путина благодаря патриотической славе и народной популярности.
«Политтехнологи прибегают к подобным методам и стараются привлекать популярных личностей, которые обладают определённой репутацией в народе. SHAMAN сейчас является номером один среди патриотических певцов. Он собирает огромные стадионы, его любят россияне. Поэтому я думаю, что он будет нужен команде Владимира Путина», — отметил в беседе с NEWS.ru Рудченко.

Ранее сообщалось, что режиссёр Никита Михалков, певец SHAMAN и генеральный директор Мариинки и Большого театра Валерий Гергиев оказались в числе кандидатов на места доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах. Также в число доверенных лиц также попадут волонтеры и военкоры.

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#выборы
#владимир путин
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Путин поздравил россиян с Днем Конституции
Путин поздравил россиян с 30-летием со дня принятия Конституции
12 декабря 2023, 15:39

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с тридцатилетием со дня принятия Конституции. Об этом Путин сообщил на встрече с судьями в День Конституции.
Глава российского государства отметил, что Конституция РФ работает и стабилизирует страну. Президент также упомянул, что россияне продолжают обращаться в Конституционный суд для того, чтобы защитить свои права.

Напомним, 12 декабря в России отмечается праздник, посвященный главному нормативно-правовому акту страны. В этот день в 1993 году состоялся всенародный референдум, по итогам которого, была принята Конституция Российской Федерации. 

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#конституция рф
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В Реутове по просьбе жителей построили переход через железную дорогу
12 декабря 2023, 15:30

Фото: Минтранс МО

На улице Никольской в городском округе Реутов завершили строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора.
Переход соединяет улицу Октября и Никольскую, обеспечивая безопасный переход для более чем 25 тыс человек. Строительство велось с конца прошлого года. 
«По результатам проверки надзорное ведомство выдало заключение о соответствии проектной документации перехода. Он включает пролётное строение длиной больше 66 м, на котором оборудованы лестничные сходы и лифты для маломобильных граждан. Прохожая часть моста выполнена в виде галереи», – говорится в сообщении. 
Как напомнили в Главгосстройнадзоре, объект возведён по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Об этом его просили жители двух микрорайонов. 


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