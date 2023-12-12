В Королёве открыли первый в зимнем сезоне подмосковный ёлочный базар

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Королёве открылся первый в Подмосковье ёлочный базар. Ещё около 250 точек по всему региону начнут работу с 15 декабря, сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Под ёлочные базары уже утверждены места в 45 городских округах. Порядка 250 точек будут работать на территории региона, в том числе базары на муниципальной и частной земле, а также точки у торговых центров. С 15 декабря планируется начало работы точек реализации хвойных деревьев в полном объёме», – сказал Мурашов.Первый базар в нынешнем зимнем сезоне открылся на улице Терешковой. Для жителей устроили праздничные гуляния, а многодетным семьям и семьям участников СВО вручили ели в подарок.
Официальные точки продаж отмечены на интерактивной карте. Все места оформлены в бело-красных цветах в едином стиле «Зима в Подмосковье».
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Лора Луганская