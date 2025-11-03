«Эвакуационные пути должны быть свободны»: россиянам рассказали о хранении вещей в подъездах

03 ноября 2025, 19:38

Закон запрещает хранить личные вещи в общих зонах жилых домов

Фото: Istock / Sahrul Setiawan

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил в беседе с RT, что хранение личных вещей на лестничных площадках, в коридорах и холлах жилых домов нарушает закон и может создать угрозу при пожаре.