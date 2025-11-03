Достижения.рф

«Эвакуационные пути должны быть свободны»: россиянам рассказали о хранении вещей в подъездах

Закон запрещает хранить личные вещи в общих зонах жилых домов
Фото: Istock / Sahrul Setiawan

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил в беседе с RT, что хранение личных вещей на лестничных площадках, в коридорах и холлах жилых домов нарушает закон и может создать угрозу при пожаре.



По его словам, в современных комплексах предусмотрены кладовые и велопарковки для хранения, а в домах советской застройки таких помещений часто нет, поэтому жители оставляют вещи в общих зонах. Однако это запрещено законодательством, и даже широкий проход не делает подобное хранение законным.

Эвакуационные пути должны оставаться свободными, и решение собрания жильцов не может узаконить кладовку или стойку для велосипедов в подъезде. При выявлении нарушений управляющая компания или МЧС выдает предписание об устранении.

Штрафы за нарушение пожарной безопасности составляют от 5 до 15 тыс. рублей и до 20 тыс. рублей за повторные нарушения. В случае пожара с летальным исходом возможна уголовная ответственность по статье 219 УК РФ — до трёх лет лишения свободы.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0