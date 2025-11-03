«Не ждите скидок накануне праздников»: специалист дал советы россиянам

03 ноября 2025, 14:50

Специалист заявил, что готовиться к Новому году нужно без иллюзий о распродажах

Фото: Istock / macniak

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что рассчитывать на значительные скидки в последние дни перед Новым годом россиянам не стоит. Об этом сообщает «Москва 24».