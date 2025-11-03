«Не ждите скидок накануне праздников»: специалист дал советы россиянам
Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что рассчитывать на значительные скидки в последние дни перед Новым годом россиянам не стоит. Об этом сообщает «Москва 24».
По его словам, производители и продавцы научились точно прогнозировать свои объемы, поэтому традиционная стратегия ожидания снижения цен в преддверии праздников может оказаться неэффективной.
Сафонов советует планировать покупки заранее, особенно если речь идёт о товарах длительного хранения, которые не подвержены праздничному ажиотажу: например, крупы, консервированный зеленый горошек для салата «Оливье» и другие базовые продукты. Эти товары обычно подорожают ближе к праздникам. Со скоропортящейся продукцией следует быть особенно внимательными.
Также эксперт подчеркнул важность разумного выбора подарков. Он рекомендует подбирать практичные вещи, которые будут востребованы в следующем году, например, летние товары из нераспроданных коллекций, которые сейчас продаются со скидкой.
В то же время лучше избегать модных «хайповых» трендов: их стартовые цены часто завышены, а разумная покупка возможна в межсезонье, когда стоимость качественных товаров более доступна.
