«Эвакуационные пути спрятаны»: Эксперт рассказал, что делать, если в ТЦ начался пожар

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Пару дней назад в торговом центре «РИО» на юго-западе Москвы произошел пожар. Это случилось ранним утром, поэтому посетителей и арендаторов в здании, к счастью, не оказалось, а охранники быстро эвакуировались. На месте работали 16 единиц техники и бригада из 50 пожарных. Горела обшивка здания с первого по четвертый этаж, пожару присвоили второй номер сложности из пяти. Пострадавших нет.
Руководитель противопожарного центра «Самоспас» Илья Маликов сообщил, что такие случаи не единичны, и всегда, гуляя по торговым центрам, нужно быть на чеку.
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Илья Маликов рассказал о трёх способах, как не оказаться в западне, если в торговом центре начался пожар.
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«Торговый центр у нас ассоциируется с удовольствием, развлечениями, покупками. Он спроектирован таким образом, чтобы люди не хотели выйти наружу: двери, эвакуационные пути спрятаны, чтобы люди дольше времени проводили внутри», — сообщил руководитель противопожарного центра «Самоспас».
Фото: : iStock/Tomwang112
Илья Маликов рассказал о трёх способах, как не оказаться в западне, если в торговом центре начался пожар.
- Обращайте внимание на план эвакуации. Когда пришли с детьми, скажите им, что это карта сокровищ, и вам нужно найти по этой карте эвакуационный выход.
- Не забирайтесь слишком далеко и глубоко. Это касается детских площадок с лабиринтами, выход из которых искать долго. Иногда в процессе эвакуации время идет на секунды.
- Не относитесь к объявлению об эвакуации халатно. Если вы не увидели дыма и огня, не значит, что он не настигнет вас врасплох.
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Анастасия Бондарева