Взрыв прогремел в Екатеринбурге у ТЦ «Мега», после начался крупный пожар

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Взрыв прогремел в Екатеринбурге у ТЦ «Мега» этой ночью, 13 августа. После начался крупный пожар. По сообщению очевидцев, зарево от пожара и высокий столб дыма наблюдаются в районе местного садового товарищества на улице Металлургов.

По информации местных жителей, горят жилые дома. Огонь успел распространиться на площади 250 квадратных метров, сообщает портал Е1, со ссылкой на пресс-службу МЧС по Свердловской области.



С огнем борются 13 пожарных и техника. Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, причиной взрыва стал газовый баллон. Также рассматривается версия с поджогом. Точную причину возгорания предстоит определить пожарным экспертам. Сотрудники МЧС продолжают ликвидировать последствия пожара.



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