В столичном ТЦ «Рио» возник сильный пожар

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В Москве на Большой Черёмушкинской улице горит здание торгового комплекса «Рио». В районе третьего-четвёртого этажа наблюдается сильное задымление.
Открытый огонь виден на фасаде в районе нахождения фитнес-клуба на третьем этаже, сообщает телеграм-канал SHOT. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Пожару присвоена вторая категория сложности. Огнеборцы установили несколько подъёмных механизмов для поиска источника возгорания, но пока не могут его обнаружить.
Люди из торгового центра эвакуированы, о пострадавших не сообщается. Пожарные предполагают, что огонь мог уйти внутрь здания, из-за чего не удаётся установить источник возгорания. Специалисты экстренных служб не исключают того, что для тушения пожара будет задействована авиация.
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Александр Бойцов