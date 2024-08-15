В Люберцах пожар на территории завода

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На территории завода в Люберцах произошел пожар, сообщает Shot. По данным журналистов, горит помещение одной из компаний по производству декораций для различных форумов и мероприятий. Сейчас там работают экстренные службы.
Накануне сообщалось о пожаре в ТЦ «Рио» на Большой Черемушкинской улице. Уточнялось, что в районе третьего-четвертого этажей сильный дым. Открытое пламя видели на фасаде. Возгоранию присвоили вторую категорию сложности. Пожарными были установлены подъемные механизмы, чтобы найти источник горения.
Посетителей эвакуировали, о пострадавших не сообщалось. По предположению огнеборцев, пламя могло уйти внутрь здания, что вызвало сложности с установлением источника возгорания.
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