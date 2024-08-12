Силин день 12 августа: чего нельзя делать, чтобы проблемы не копились целый год

Фото: iStock/dimid_86
12 августа верующие вспоминают Силу и Силуана — двух апостолов от семидесяти, сподвижников святого Павла. В народе — Силуан и Сила, Силин день.
В этот день существуют определённые запреты и рекомендации. Расскажем о них подробнее в материале «Радио 1».
Согласно преданию, апостолов Павла и Варнаву отправили в Антиохию для разъяснения соборного послания. С Павлом последовал Сила, который помогал ему во всех начинаниях. Апостолы посетили Сирию, Киликию, Македонию и Филиппы. В Коринфе Силу рукоположили во епископы.
За свою жизнь Сила и Силуан совершили множество добрых дел и знамений. Существует теория, что это один и тот же человек. По другой версии Силуан был учеником апостола Павла. В дальнейшем он стал епископом Солунским.
Святых Силуана и Силу во все времена считали покровителями пасечников, поэтому им принято молиться о хорошем урожае мёда, поскольку 14 августа настанет Медовый Спас.
Также в старину верили, что в Силин день у людей прибавляется сила. Святым молились о даровании крепкого здоровья. 12 августа также полагается провести в труде и полезных заботах.
В этот день наши предки ходили в лес, срезали ветви осин и делали из них банные веники, которые сушили отдельно от остальных. Поверье гласит, что их использование избавляло от многих болезней, разных порч и придавало новых сил. Те, кто страдает от боли в ногах, могли облегчить свои страдания – сорвать три листа лопуха с трех разных кустов и приложить к больным конечностям.
В этот день, 12 августа, существуют свои запреты. Например, не разрешатся переедать, иначе можно столкнуться с голодом впоследствии и с финансовыми трудностями. Не стоит стричь или подпиливать ногти, а то можно поранить себя плюс лишиться удачи и здоровья. Процедуры красоты также лучше перенести.
Не следует покупать землю для пересадки комнатных растений: они рискуют пропасть в ней. Нельзя лениться, проводить день в безделии — проблемы и неприятности будут накапливаться как снежный ком. Желательно использовать ту силу, которую дарит этот день, во благо, для осуществления благих помыслов. Не стоит жадничать, завидовать и отказывать в помощи нуждающимся.
Существуют и погодные приметы на 12 августа. Ненастный и ветреный день предвещает затяжные дожди. А прохладная и пасмурная погода – сухие дни без всяких осадков.
Если 12 августа пойдет мелкий дождь, в ближайшие дни тоже ожидается дождливая погода. Если день выдался тёплый и солнечный, то удастся собрать хороший урожай грибов.
Именины 12 августа отмечают: Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел.
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Силин день — история
Согласно преданию, апостолов Павла и Варнаву отправили в Антиохию для разъяснения соборного послания. С Павлом последовал Сила, который помогал ему во всех начинаниях. Апостолы посетили Сирию, Киликию, Македонию и Филиппы. В Коринфе Силу рукоположили во епископы.
За свою жизнь Сила и Силуан совершили множество добрых дел и знамений. Существует теория, что это один и тот же человек. По другой версии Силуан был учеником апостола Павла. В дальнейшем он стал епископом Солунским.
Что можно делать 12 августа 2024
Святых Силуана и Силу во все времена считали покровителями пасечников, поэтому им принято молиться о хорошем урожае мёда, поскольку 14 августа настанет Медовый Спас.
Также в старину верили, что в Силин день у людей прибавляется сила. Святым молились о даровании крепкого здоровья. 12 августа также полагается провести в труде и полезных заботах.
Фото: iStock/interstid
В этот день наши предки ходили в лес, срезали ветви осин и делали из них банные веники, которые сушили отдельно от остальных. Поверье гласит, что их использование избавляло от многих болезней, разных порч и придавало новых сил. Те, кто страдает от боли в ногах, могли облегчить свои страдания – сорвать три листа лопуха с трех разных кустов и приложить к больным конечностям.
Что нельзя делать 12 августа 2024
В этот день, 12 августа, существуют свои запреты. Например, не разрешатся переедать, иначе можно столкнуться с голодом впоследствии и с финансовыми трудностями. Не стоит стричь или подпиливать ногти, а то можно поранить себя плюс лишиться удачи и здоровья. Процедуры красоты также лучше перенести.
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Не следует покупать землю для пересадки комнатных растений: они рискуют пропасть в ней. Нельзя лениться, проводить день в безделии — проблемы и неприятности будут накапливаться как снежный ком. Желательно использовать ту силу, которую дарит этот день, во благо, для осуществления благих помыслов. Не стоит жадничать, завидовать и отказывать в помощи нуждающимся.
Приметы на погоду 12 августа 2024
Существуют и погодные приметы на 12 августа. Ненастный и ветреный день предвещает затяжные дожди. А прохладная и пасмурная погода – сухие дни без всяких осадков.
Фото: iStock/Dariusz Banaszuk
Если 12 августа пойдет мелкий дождь, в ближайшие дни тоже ожидается дождливая погода. Если день выдался тёплый и солнечный, то удастся собрать хороший урожай грибов.
Именинники 12 августа
Именины 12 августа отмечают: Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел.
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Екатерина Коршунова