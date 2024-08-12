Силин день 12 августа: чего нельзя делать, чтобы проблемы не копились целый год

За каналы по продаже запрещенных веществ могут заблокировать мессенджер Telegram в Турции, сообщает издание Sabah, ссылаясь на источники во власти. Ранее в Турции заблокировали еще одну соцсеть, запрещенную и в России, однако позже доступ к ней был восстановлен турецкой стороной.