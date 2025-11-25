Евгений Алдонин впервые высказался о страшной болезни

25 ноября 2025, 03:04

Онкобольной Алдонин впервые высказался о своей болезни

Евгений Алдонин (Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов)

Бывший игрок футбольного клуба ЦСКА и экс-капитан сборной России Евгений Алдонин, которому недавно диагностировали рак, находится в Германии под надзором квалифицированных медиков. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Шнякин.





О серьёзном заболевании 45-летнего спортсмена стало известно 22 ноября. В связи с этим Российская премьер-лига инициировала сбор средств для оказания помощи бывшему футболисту. Тем временем Шнякин связался с Алдониным и смог получить его комментарий.



«Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть – за них изо всех сил держусь», — цитирует комментатор слова футболиста в своем Телеграм-канале.