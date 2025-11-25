Евгений Алдонин впервые высказался о страшной болезни
Бывший игрок футбольного клуба ЦСКА и экс-капитан сборной России Евгений Алдонин, которому недавно диагностировали рак, находится в Германии под надзором квалифицированных медиков. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Шнякин.
О серьёзном заболевании 45-летнего спортсмена стало известно 22 ноября. В связи с этим Российская премьер-лига инициировала сбор средств для оказания помощи бывшему футболисту. Тем временем Шнякин связался с Алдониным и смог получить его комментарий.
«Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть – за них изо всех сил держусь», — цитирует комментатор слова футболиста в своем Телеграм-канале.Алдонин был ключевым игроком ЦСКА и капитаном сборной России. После завершения спортивной карьеры он активно занимался развитием футбола, проводя обучающие мероприятия для юных спортсменов.