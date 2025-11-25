Экс-продюсера «Ласкового мая» Разина объявили в розыск

25 ноября 2025, 00:17

Андрей Разин (Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов)

Бывший продюсер культовой группы «Ласковый май» Андрей Разин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом информировала адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, поделившись сведениями с РИА Новости.