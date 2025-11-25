Экс-продюсера «Ласкового мая» Разина объявили в розыск
Бывший продюсер культовой группы «Ласковый май» Андрей Разин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом информировала адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, поделившись сведениями с РИА Новости.
Разин находится в уголовном розыске. Соответствующий файл с его именем находится в картотеке МВД РФ. Правоохранительные органы ранее заочно предъявили ему обвинение.
Как установило следствие, продюсер длительное время применял фальшивый договор с поэтом Сергеем Кузнецовым для незаконного получения доходов от песен как правообладатель. Пострадавшей стороной в деле выступает вдова Кузнецова. За подобные действия Разину грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
Примечательно, что в 2022 году прдюсер анонсировал возрождение музыкального коллектива «Ласковый май» с новым составом молодых исполнителей.
