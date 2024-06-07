Евгения Хрусталёва возглавила городской округ Домодедово

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Евгения Хрусталёва стала главой городского округа Домодедово. Такое решение принял на заседании в пятницу Совет депутатов муниципалитета.
О том, что Хрусталёва будет исполнять обязанности главы городского округа, губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил в начале мая.
До этого муниципалитет возглавлял Михаил Ежокин, который сложил полномочия по собственному желанию. Хрусталёва ранее работала его заместителем.
Евгения Михайловна Хрусталёва окончила Московский государственный металлургический институт по специальности экономиста, прошла профессиональную переподготовку по направлению «Управление государственными и муниципальными закупками».
Начала трудовую деятельность в сфере делопроизводства и бухгалтерского учёта, в разные годы работала на сельскохозяйственном предприятии ОАО Птицефабрика «Центральная» во Владимирской области, ЗАО «АПК «Константиново», была исполнительным директором ООО «Моссельпром», занимала руководящие должности на предприятиях ООО «Моссеельхоз» и ООО «Агро-Капитал».
В 2015 году Хрусталёва устроилась в администрацию городского округа Домодедово на должность замруководителя администрации-председателя комитета по управлению имуществом, а в 2016 году её повысили до позиции заместителя главы. За годы плодотворной работы в муниципалитете награждена благодарственным письмом Мособлдумы.
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До этого муниципалитет возглавлял Михаил Ежокин, который сложил полномочия по собственному желанию. Хрусталёва ранее работала его заместителем.
Евгения Михайловна Хрусталёва окончила Московский государственный металлургический институт по специальности экономиста, прошла профессиональную переподготовку по направлению «Управление государственными и муниципальными закупками».
Начала трудовую деятельность в сфере делопроизводства и бухгалтерского учёта, в разные годы работала на сельскохозяйственном предприятии ОАО Птицефабрика «Центральная» во Владимирской области, ЗАО «АПК «Константиново», была исполнительным директором ООО «Моссельпром», занимала руководящие должности на предприятиях ООО «Моссеельхоз» и ООО «Агро-Капитал».
В 2015 году Хрусталёва устроилась в администрацию городского округа Домодедово на должность замруководителя администрации-председателя комитета по управлению имуществом, а в 2016 году её повысили до позиции заместителя главы. За годы плодотворной работы в муниципалитете награждена благодарственным письмом Мособлдумы.
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Лора Луганская