20 лет работы в муниципалитете: Воробьёв предложил Хрусталёвой возглавить г.о. Домодедово

Фото: Официальный сайт правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил должность главы городского округа Домодедово Евгении Хрусталёвой.
Всё, что известно о прошлом и настоящем подмосковной чиновницы, расскажет редакция «Радио 1».
Напомним, на прошлой неделе бывший глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин сложил полномочия по собственному желанию. Губернатор Подмосковья Воробьёв предложил на пост временно исполняющего обязанности главы городского округа Хрусталёву. По его словам, она давно работает в Домодедово и «хорошо знает предмет».
Известно, что чиновница окончила Московский государственный металлургический институт, получив квалификацию экономист, прошла профессиональную переподготовку по направлению «Управление государственными и муниципальными закупками».
Хрусталёва начала свою трудовую деятельность в сфере делопроизводства и бухгалтерского учёта, а уже в 24 года получила должность главы сельскохозяйственного предприятия ОАО Птицефабрика «Центральная» во Владимирской области. За свою блистательную карьеру Хрусталёва успела поработать на должности финансового директора ЗАО «АПК «Константиново», исполнительного директора ООО «Моссельпром», занимала руководящие должности на предприятиях ООО «Моссеельхоз» и ООО «Агро-Капитал».
В 2015 году Хрусталёва устроилась в администрацию городского округа Домодедово на должность заместителя руководителя администрации-председателя комитета по управлению имуществом, а уже в 2016 году её повысили до позиции заместителя главы.
За годы плодотворной работы в муниципалитете Воробьёв наградил Хрусталёву благодарственным письмом Московской областной Думы.
У чиновницы трое детей, которые учатся в Домодедовской школе.
Главу Домодедово будет выбирать местный Совет депутатов из числа кандидатов, представленных по результатам конкурса.
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Напомним, на прошлой неделе бывший глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин сложил полномочия по собственному желанию. Губернатор Подмосковья Воробьёв предложил на пост временно исполняющего обязанности главы городского округа Хрусталёву. По его словам, она давно работает в Домодедово и «хорошо знает предмет».
«Я уже 20 лет работаю в Домодедове, а 10 лет назад переехала сюда постоянно жить. Мои дети ходят тут в школу, мне понятны проблемы жителей городского округа, сложности, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни», — заявила сама Хрусталёва в беседе с Воробьёвым.
Известно, что чиновница окончила Московский государственный металлургический институт, получив квалификацию экономист, прошла профессиональную переподготовку по направлению «Управление государственными и муниципальными закупками».
Хрусталёва начала свою трудовую деятельность в сфере делопроизводства и бухгалтерского учёта, а уже в 24 года получила должность главы сельскохозяйственного предприятия ОАО Птицефабрика «Центральная» во Владимирской области. За свою блистательную карьеру Хрусталёва успела поработать на должности финансового директора ЗАО «АПК «Константиново», исполнительного директора ООО «Моссельпром», занимала руководящие должности на предприятиях ООО «Моссеельхоз» и ООО «Агро-Капитал».
В 2015 году Хрусталёва устроилась в администрацию городского округа Домодедово на должность заместителя руководителя администрации-председателя комитета по управлению имуществом, а уже в 2016 году её повысили до позиции заместителя главы.
За годы плодотворной работы в муниципалитете Воробьёв наградил Хрусталёву благодарственным письмом Московской областной Думы.
У чиновницы трое детей, которые учатся в Домодедовской школе.
«Нам, в частности, предстоит большая работа по реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, которая уже идет. Для меня самое главное в работе – это конечный результат», - заключила Хрусталёва в ходе разговора с Воробьёвым.
Главу Домодедово будет выбирать местный Совет депутатов из числа кандидатов, представленных по результатам конкурса.
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Евгения Парфентьева