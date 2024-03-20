В Домодедово медик купил квартиру в рамках губернаторской программы

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Медработник приобрел собственное жилье благодаря «Социальной ипотеке». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Иван Макаренко работает на Домодедовской подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи».
Стоит отметить, что пара с тремя детьми переехала в собственную квартиру из съемного жилья.
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«В молодости моя мама получила травму. Первой пришла на помощь бригада «скорой». Эта история произвела на нее такое впечатление, что она постоянно настраивала меня на медицину. И я рад, что выбрал именно эту специальность.<…> Подобрать хороший вариант не так-то просто. Мы хотели остаться в том районе, где жили, чтобы детям не пришлось менять школу. Подходящую просторную «двушку» продавала пара стоматологов», — поделился врач.
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Мира Полтева