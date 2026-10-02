ЕВРАЗ направил средства благотворительного забега на следж-хоккей

02 октября 2026, 12:29

Команда «Кузнецкий легион» завоевала бронзу на дебютном турнире

Фото: istockphoto / vchal

Средства, собранные во время благотворительного забега ЕВРАЗа «Дай пять!» в 2026 году, направили на развитие следж-хоккея. На них приобрели тренировочную форму и спортивный инвентарь для команды «Кузнецкий легион» Сибирской следж-хоккейной лиги, сообщает «Сiбдепо».