ЕВРАЗ направил средства благотворительного забега на следж-хоккей
Средства, собранные во время благотворительного забега ЕВРАЗа «Дай пять!» в 2026 году, направили на развитие следж-хоккея. На них приобрели тренировочную форму и спортивный инвентарь для команды «Кузнецкий легион» Сибирской следж-хоккейной лиги, сообщает «Сiбдепо».
Первым турниром для новокузнецкой команды под руководством Дмитрия Гржелецкого и Алексея Хуторского стал «Кубок Александра Покрышкина». По итогам соревнований «Кузнецкий легион» завоевал бронзовые медали.
ЕВРАЗ уделяет особое внимание развитию спорта в Кузбассе. За последние 10 лет компания направила на эти цели более 6 млрд рублей.
Компания выступает генеральным спонсором хоккейного клуба «Металлург Новокузнецк», поддерживает команды Ночной хоккейной лиги и ХК «Металлург-Университет» СибГИУ. Также ЕВРАЗ помогает проводить региональные и городские соревнования, среди которых «Кузнецкая крепость», «Кросс нации», «Лыжня России» и «Кузнецкий азимут».
Кроме того, компания участвует в обустройстве спортивных площадок и поддерживает инклюзивный спорт и спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
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