Стало известно, чем фитолампы могут быть опасны для человека

02 октября 2026, 10:43

Некоторые модели могут влиять на глаза, кожу и выработку мелатонина

Фото: istockphoto / Olga Ostapenko

Фитолампы для растений могут представлять опасность для человека, поскольку некоторые модели излучают ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, а также способны влиять на выработку мелатонина.