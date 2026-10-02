Стало известно, чем фитолампы могут быть опасны для человека
Фитолампы для растений могут представлять опасность для человека, поскольку некоторые модели излучают ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, а также способны влиять на выработку мелатонина.
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила и.о. заведующего кафедрой геоинформационных систем РТУ МИРЭА Мария Коленкина. По ее словам, длительное нахождение рядом с некоторыми фитолампами может привести к ожогам кожи и хроническому воспалению глаз. Особенно нежелательно использовать такие приборы вечером и ночью из-за возможного нарушения выработки мелатонина.
Эксперт отметила, что растениям для фотосинтеза необходим красный свет, а для фотоморфогенеза — синий. Поэтому фитолампы работают в диапазонах, которые биологически активны и для человека. При этом отдельные нормативы фотобиологической безопасности для сельскохозяйственного освещения пока отсутствуют.
Коленкина также сослалась на международное исследование, согласно которому типичный коммерческий фитосветильник может излучать в 80 раз более высокую интенсивность, чем минимально рекомендуемый уровень освещения для рабочих помещений.
По словам эксперта, фитолампы лучше использовать днем, не смотреть прямо на источник света и применять защитные очки при работе с растениями. Оставлять прибор включенным на ночь в жилой комнате не рекомендуется. Для автоматического контроля освещения можно использовать экраны, датчики движения и таймеры.
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