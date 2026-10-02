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Кузбасс переходит к экономике замкнутого цикла

Из пластика в регионе делают тепличную пленку, трубы и строительные блоки
Фото: istockphoto / Yevhen Smyk

Шесть крупных предприятий Кузбасса могут перерабатывать 170,7 тысячи тонн отходов ежегодно. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса.



Крупнейшее предприятие перерабатывает до 120 тысяч тонн пластика в год. Из вторсырья производят тепличную пленку, трубы, строительные блоки и другие изделия.

Старые шины, в том числе крупногабаритные покрышки с угольных разрезов, превращают в резиновую крошку. Ее используют для изготовления бордюров, плитки и покрытий для спортивных площадок.

Алюминиевый лом перерабатывают в сплавы и слитки. Ежегодный объем такого производства достигает почти 18 тысяч тонн.

Переход Кузбасса к экономике замкнутого цикла правительство региона закрепило постановлением в феврале 2026 года. Власти намерены возвращать отходы в производство, а не отправлять их на свалки.

Дайана Хусинова

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