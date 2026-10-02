Кузбасс переходит к экономике замкнутого цикла
Шесть крупных предприятий Кузбасса могут перерабатывать 170,7 тысячи тонн отходов ежегодно. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса.
Крупнейшее предприятие перерабатывает до 120 тысяч тонн пластика в год. Из вторсырья производят тепличную пленку, трубы, строительные блоки и другие изделия.
Старые шины, в том числе крупногабаритные покрышки с угольных разрезов, превращают в резиновую крошку. Ее используют для изготовления бордюров, плитки и покрытий для спортивных площадок.
Алюминиевый лом перерабатывают в сплавы и слитки. Ежегодный объем такого производства достигает почти 18 тысяч тонн.
Переход Кузбасса к экономике замкнутого цикла правительство региона закрепило постановлением в феврале 2026 года. Власти намерены возвращать отходы в производство, а не отправлять их на свалки.
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