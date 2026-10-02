Кузбасс переходит к экономике замкнутого цикла

02 октября 2026, 12:08

Из пластика в регионе делают тепличную пленку, трубы и строительные блоки

Фото: istockphoto / Yevhen Smyk

Шесть крупных предприятий Кузбасса могут перерабатывать 170,7 тысячи тонн отходов ежегодно. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса.