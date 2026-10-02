Психолог раскрыла, как распознать зависимость от одобрения в соцсетях у подростка

02 октября 2026, 12:20

Психолог Згордан: злость от лайков говорит о зависимости подростка от соцсетей

Фото: iStock/Михаил Руденко

Увлечение социальными сетями стало привычной частью жизни современных подростков, однако тревожным сигналом может стать ситуация, когда виртуальная реакция начинает заметно влиять на настроение и поведение ребенка. Психолог в Домашней школе Фоксфорда Ольга Згордан рассказала, по каким признакам можно заметить зависимость подростка от чужого одобрения.





В беседе с RuNews24.ru специалист отметила, что сама по себе активность в социальных сетях не свидетельствует о проблеме. Повод обратить внимание на состояние подростка появляется тогда, когда внешняя оценка постепенно становится для него главным ориентиром, а стремление получить одобрение начинает влиять на другие сферы жизни.





«Если подросток чрезмерно фрустрируется (злится, огорчается, раздражается) от отсутствия реакции или не той реакции, которая ожидалась на сториз и посты, старается подстраиваться под всё, что рекомендуют по поводу ведения аккаунта и при этом резко меняет стилистику, остро реагирует на комментарии, слишком много времени посвящает ведению своих соцсетей, сложно переключается на другие свои сферы жизни — тогда можно сделать вывод об определенной зависимости от одобрения и об отсутствии внутренних точек опоры», — указала Згордан.