Психолог раскрыла, как распознать зависимость от одобрения в соцсетях у подростка
Увлечение социальными сетями стало привычной частью жизни современных подростков, однако тревожным сигналом может стать ситуация, когда виртуальная реакция начинает заметно влиять на настроение и поведение ребенка. Психолог в Домашней школе Фоксфорда Ольга Згордан рассказала, по каким признакам можно заметить зависимость подростка от чужого одобрения.
В беседе с RuNews24.ru специалист отметила, что сама по себе активность в социальных сетях не свидетельствует о проблеме. Повод обратить внимание на состояние подростка появляется тогда, когда внешняя оценка постепенно становится для него главным ориентиром, а стремление получить одобрение начинает влиять на другие сферы жизни.
«Если подросток чрезмерно фрустрируется (злится, огорчается, раздражается) от отсутствия реакции или не той реакции, которая ожидалась на сториз и посты, старается подстраиваться под всё, что рекомендуют по поводу ведения аккаунта и при этом резко меняет стилистику, остро реагирует на комментарии, слишком много времени посвящает ведению своих соцсетей, сложно переключается на другие свои сферы жизни — тогда можно сделать вывод об определенной зависимости от одобрения и об отсутствии внутренних точек опоры», — указала Згордан.
Как отмечает психолог, перечисленные проявления могут быть связаны с тем, что подростку сложно опираться на собственные оценки и ощущения. В такой ситуации количество лайков, содержание комментариев и реакция аудитории начинают приобретать чрезмерное значение.
Зависимость от внешнего одобрения способна проявляться и в изменении поведения: подросток может стремиться соответствовать рекомендациям окружающих по ведению аккаунта, менять привычную стилистику публикаций и болезненно воспринимать отсутствие ожидаемой реакции.
Специалист считает, что близким важно вовремя заметить подобные изменения и помочь подростку сформировать устойчивые внутренние ориентиры, не связанные исключительно с оценками пользователей социальных сетей. Чем раньше внимание будет обращено на такую проблему, тем больше возможностей остается для того, чтобы виртуальное признание не стало определять самооценку и повседневную жизнь ребенка.