Еврейские сотрудники BBC пожаловались на антисемитизм в компании

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Еврейские сотрудники британской телерадиовещательной корпорации BBC заявили о проявлении по отношению к ним антисемитизма от руководства и других работников компании. Об этом сообщает издание Telegraph.
Также они были недовольны постом в соцсетях спортивного журналиста ВВС Гари Линекера, которые опубликовал запись пропалестинского движения, призывавшего отстранить израильских спортсменов от всех турниров до завершения конфликта в секторе Газа.
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