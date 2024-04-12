Евродепутаты устроили демарш из-за Украины

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Депутаты Европарламента устроили демарш на планерной сессии в Брюсселе, отказавшись утверждать бюджетные расходы Совета Евросоюза на 2024 год под предлогом недостаточных усилий по обеспечению Украины системами противоракетной обороны. Об этом сообщила пресс-служба ЕП, передает ТАСС.
«Депутаты Европарламента согласились (515 голосов за, 62 — против, 20 воздержались) отложить голосование по закрытию бюджета до следующего пленарного заседания, ожидая решения государств-членов предоставить Украине системы противоракетной обороны», — сказано в заявлении Европарламента.Парламентарии с оговорками, но в итоге утвердили расходы Еврокомиссии, которые составляют 95% бюджета Евросоюза.
9 апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что власти Украины «отчаянно просят» у объединения передать им новые системы ПВО. Как утверждает Боррель, сейчас Киев нуждается хотя бы в 7-ми батареях ЗРК Patriot.
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