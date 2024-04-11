В МИД России сообщили о переговорах с США по закрытым каналам

Фото: сайт Кремля
Вашингтон и Москва ведут переговоры по обмену заключенными. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Он пояснил, что обсуждение вопроса ведется по зарытым каналам. О приведении подробностей по этому вопросу Рябков отказался, сославшись на то, что он не уполномочен комментировать информацию, которая приходит из таких источников.
Рябков также сообщил, что Россия может пересмотреть мораторий на размещение ракет средней дальности. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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«Диалог на эту тему ведется по специализированному закрытому каналу. Я не уполномочен комментировать те информобмены и сигналы, которые по этому каналу проходят», – заключил Рябков.
Рябков также сообщил, что Россия может пересмотреть мораторий на размещение ракет средней дальности. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова