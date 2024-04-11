Зеленский требует принять Украину в ЕС в июне, шантажируя Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский требует от ЕС принять страну в союз уже в июне текущего года, или же российский лидер Владимир Путин воспримет отсутствие данного решения как слабость. Такое заявление Зеленский сделал в рамках совместной конференции с коллегами из Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой в Вильнюсе.
«Июнь – это время, когда будет фактически правильным начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Европе нужен этот сигнал, чтобы у Путина не было соблазна думать, будто Европа проявляет слабость», — заявил Зеленский.
В четверг, 11 апреля, Украина подписала двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с Латвией. По условиям договора, прибалтийская республика будет оказывать Украине ежегодную военную помощь в размере 0,25 ВВП. Зеленский отметил, что Латвия берёт на себя обязательства по поддержке Украины сроком на 10 лет и, безусловно, способствует вступлению страны в НАТО.
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