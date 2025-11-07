Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз гражданам России
Европейская комиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. Об этом пишет РИА Новости.
По информации ЕК, граждане России теперь будут обязаны подавать новое заявление на визу каждый раз, когда планируют поездку в страны Евросоюза. Такие меры, по замыслу их авторов, направлены на усиление контроля за заявителями и снижение потенциальных угроз безопасности в странах ЕС.
ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что действующие многократные шенгенские визы россиян пока сохраняют свою силу.
