Российских туристов предупредили о риске остаться без связи в Египте
Российским туристам, планирующим провести отпуск в Египте, указали на важное нововведение, которое теперь распространяется в курортной стране. Оно касается ограничений по ввозу мобильных телефонов. Об этом сообщает издание Wellnews.
С начала текущего года в Египте вступил в силу новый закон, который обязывает иностранцев платить налог за ввоз гаджетов. Теперь любые устройства, не зарегистрированные в египетской системе мобильной связи, могут быть заблокированы, если попытаться использовать местную сим-карту.
По словам туристки из Москвы, недавно вернувшейся из Хургады, рекомендуется иметь при себе старый телефон, который уже был зарегистрирован в Египте.
Использование старого устройства обойдётся примерно в тысячу египетских фунтов, что составляет около двух тысяч рублей. За ввоз нового гаджета придётся заплатить от 10 до 20 тысяч рублей. Для владельцев последних моделей iPhone налог может составить до 50 тысяч рублей.
