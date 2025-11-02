Российских туристов предупредили о риске остаться без связи в Египте

02 ноября 2025, 08:24

Египет ввел налог на мобильные телефоны туристов - от 10 до 50 тысяч рублей

Фото: iStock/Pinkypills

Российским туристам, планирующим провести отпуск в Египте, указали на важное нововведение, которое теперь распространяется в курортной стране. Оно касается ограничений по ввозу мобильных телефонов. Об этом сообщает издание Wellnews.