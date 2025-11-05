Россиянам с загранпаспортами без биометрии ограничат въезд в ФРГ с 2026 года

05 ноября 2025, 22:21

Фото: istockphoto/Hleb Usovich

Посольство ФРГ в России 5 ноября объявило, что с 1 января 2026 года для въезда в Германию россиянам потребуется биометрический заграничный паспорт. Информацию опубликовали на сайте дипмиссии.