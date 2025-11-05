Россиянам с загранпаспортами без биометрии ограничат въезд в ФРГ с 2026 года
Посольство ФРГ в России 5 ноября объявило, что с 1 января 2026 года для въезда в Германию россиянам потребуется биометрический заграничный паспорт. Информацию опубликовали на сайте дипмиссии.
Документы без биометрии после указанной даты использоваться не будут. По ним нельзя будет ни получить визу, ни въехать в страну, ни продлить пребывание. Исключение составляют старые загранпаспорта, в которых уже стоит действующая немецкая виза.
Ранее сообщалось, что из‑за действий дипломатов россиянки не смогли попасть в Германию на похороны деда. Как отметила в беседе с SHOT внучка умершего Александра, сначала процесс затягивали, а потом потребовали повторную дактилоскопию.
Документы девушки собрали вовремя.
