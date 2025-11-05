ЕС ограничит выдачу шенгенских мультивиз для россиян
ЕС готовится к новому визовому ограничению для граждан России. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейские источники.
Вместо многократных разрешений россиянам в большинстве случаев будут выдаваться только однократные визы. Исключения составят лишь отдельные случаи, связанные с гуманитарными причинами.
Новые ограничения вступят в силу уже на текущей неделе. Параллельно с этим Евросоюз планирует ввести дополнительные меры контроля за передвижением российских дипломатических работников на территории Шенгенской зоны.
Решение является частью более широкого пакета мер, направленных на регулирование въезда российских граждан в страны Европейского союза, говорится в статье.
