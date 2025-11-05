ЕС ограничит выдачу шенгенских мультивиз для россиян

05 ноября 2025, 23:51

Politico: ЕС оставит россиян без шенгенских мультивиз

Фото: istockphoto / artJazz

ЕС готовится к новому визовому ограничению для граждан России. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейские источники.