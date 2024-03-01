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Европа решила внедрить свои стандарты в работу СМИ на Украине

СЕ планирует «привести в соответствие с европейскими стандартами» работу СМИ на Украине
01 марта 2024, 11:41
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Совет Европы планирует привести нормативно-правовую базу Украины в области СМИ в соответствие с европейскими стандартами и для этого намеревается привлечь консультантов. Об этом сообщает RT, ссылаясь на соответствующий тендерный документ.
Согласно документу, Совет Европы начал реализацию проекта под названием «Защита свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации на Украине».

Цель данной инициативы, как отмечают в Совете Европы, заключается в удовлетворении актуальных потребностей заинтересованных сторон и СМИ на Украине на фоне конфликта с Россией. Планируется внедрить европейские стандарты в работу СМИ и защиту журналистов.


В рамках проекта предусмотрено выделение €1,1 млн. На работу консультантов из этой суммы будет потрачено €500 тыс. Они будут взаимодействовать с украинскими властями, включая Министерство культуры и информационной политики, Генпрокуратуру, украинское МВД, Национальную полицию, Национальную общественную телерадиокомпанию Украины и другие органы, уточняется в документе.

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Завкафедры НИТУ МИСиС: металлическая 3D-печать открывает новые перспективы перед промышленностью
Директор НУЦ СВС МИСиС-ИСМАН Евгений Левашов рассказал о перспективах металлической 3D-печати
01 марта 2024, 11:59

Фото: iStock/Nordroden

Аддитивные технологии металлической 3D-печати предоставляют новые перспективы для промышленности, позволяя создавать детали сложной формы с улучшенными физико-механическими характеристиками, заявил Доктор технических наук, профессор и руководитель кафедры порошковой металлургии и функциональных покрытий, директор НУЦ СВС МИСиС-ИСМАН Евгений Левашов в интервью RT.
По его словам, аддитивное производство представляет собой процесс создания трёхмерных объектов на основе электронных моделей путём последовательного наращивания материала при использовании селективного подвода энергии, такого как лазерный или электронный луч, электрическая дуга и другие методы. При этом электронная модель формируется в виде трёхмерного изображения, а для создания таких моделей могут использоваться данные, полученные из рентгеновской томографии, особенно в медицинской сфере.

Левашов также отметил, что несмотря на высокую стоимость материалов и оборудования для 3D-печати, экономия достигается за счёт отсутствия отходов, что является характерной особенностью традиционного металлургического производства.

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#производство
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Погоня полиции за автомобилем 14-летнего водителя в Иркутске закончилась стрельбой
В Иркутске погоня полиции за 14-летним водителем закончилась стрельбой
01 марта 2024, 11:25

Фото: iStock/Fedorovekb

Полицейская погоня за 14-летним водителем в Иркутске завершилась стрельбой по колесам автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел 26 февраля, когда патрульные заметили автомобиль, который совершал опасные маневры на дороге.

Полицейские неоднократно требовали от водителя остановиться, но он игнорировал их сигналы и попытался скрыться, создавая угрозу для других участников дорожного движения.

Погоня началась, и полицейские предупредили нарушителя о своем намерении применить оружие для остановки. Убедившись, что другие участники движения не находятся в опасности, сотрудники выстрелили по колесам машины.

В конечном итоге преследуемый заехал в тупик, выскочил из автомобиля и попытался скрыться, но был задержан. Оказалось, что за рулем находился 14-летний подросток.

Подросток признался, что приобрел автомобиль самостоятельно, чтобы кататься с друзьями. Его доставили в отдел полиции, и в настоящее время проводится проверка данного инцидента.

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#полицейские
#мужчина
#сотрудники
#машины
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Как умирал актер из «Мента в законе» на руках у врачей и почему его похоронили через месяц
Актер Павел Маркин умер на руках у врачей в карете скорой помощи
01 марта 2024, 11:22

Фото: istock / maxim4e4ek

Актер театра и кино Павел Маркин скончался в возрасте 53-х лет. Чем запомнился артист и почему врачи не смогли его спасти, читайте в материале «Радио 1».

Актер из «Интернов» Марков умер в скорой


Актер Александр Загоскин сообщил о смерти коллеги Павла Маркина на своей странице в социальной сети. Вспоминая об артисте, он отметил его ранимую душу и иронию, с которой он подходил к жизни. О причинах смерти коллеги артист не сообщил, однако поведал об интересной детали: похороны Маркова состоялись почти через месяц после его смерти.

Как умер Павел Марков


Павел Маркин скончался в карете скорой помощи на руках у врачей четвертого февраля. Предположительно, у актера популярных сериалов остановилось сердце. Загоскин рассказал, что Маркин жил одним днем, не строил планов на будущее и решительно реагировал на все преподносимые судьбой подарки.

«Паша умер 4 февраля рано утром в машине скорой помощи. И потом ждал своих похорон до сегодняшнего дня 29.02. И это очень на него похоже. Думаю, что он сам этому факту не особо удивился бы», - заявил Загоскин.

Павел Маркин: фильмография, чем известен


Павел Маркин известен по ролям в сериалах: «Мент в законе», «Карпов», «Интерны», «Семейные тайны», «Моя прекрасная няня», «Солдаты», «Час Волкова», «Реальные пацаны», «Молодежка», «Моя прекрасная няня» и других. Последними произведениями, в которых он принял участие, стали «Арбатские тайны» и «Райский». В данный момент они находятся на стадии производства.

Павел Маркин: биография


Павел Маркин родился 30 сентября 1970 года. О его семье и юношеских годах жизни информации нет. В возрасте 20 лет он окончил актерско-режиссерское отделение Театра-школы Ролана Быкова. Актерская карьера Маркова началась в 2001 году. Тогда он впервые выступил в театре в составе коллектива «ДРАМатическая АНТРЕприза».

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#актёр
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#артист
#театр
#смерть
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В подмосковную приёмную кандидата Путина поступило ещё семь инициатив
01 марта 2024, 11:09

Фото: РИШ

Ещё семь предложений поступило кандидату в президенты России Владимиру Путину от жителей Московской области через общественную приёмную в Красногорске, сообщает пресс-служба регионального избирательного штаба.

Житель Раменского округа, замдиректора ДК «Гжелка» Александр Логвин предложил организовать детские лагеря на базе домов культуры, а также передать неработающие лагеря муниципалитетам, чтобы восстановить их и вновь открыть.

Ещё один житель Раменского округа, директор Раменского городского правка Сергей Бурмистров предложил разрешить оформлять дороги внутри СНТ в общую долевую собственность. Он также предложил, чтобы организация мест для обращения с отходами закладывалась на этапе проектирования ЖК и при выделении участков под индивидуальное жилищное строительство.

Несколько инициатив внесла жительница Люберец Алеся Давранова, которая руководит Центром поддержки участников СВО и их семей. Она предлагает открыть отделения ДОСААФ в школах, освободить участников СВО и членов их семей от уплаты процентов по ипотеке, а также ввести оплату для ресурсоснабжающих организаций по фактическому потреблению.

Поступило также предложение от жителей Бронниц: они предлагают индексировать оклады из-за роста цен.

Все инициативы, поступающие в общественную приёмную в Красногорске, переправляются в центральный офис. Эти предложения будут учитываться при формировании предвыборной программы кандидата в президенты.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты от партии «Новые люди» Владислав Даванков назвал ключевой частью своей программы расширение гражданских и деловых свобод, а также борьбу с новыми запретами. Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что поддержит многодетные семьи и будет уделять много внимания вопросам образования, медицины и ЖКХ. А кандидат от КПРФ Николай Харитонов идёт на выборы под лозунгом «Поиграли в капитализм — и хватит!». Он собирается внести значительные изменения в социально-экономическую политику страны и провести «новую индустриализацию».

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#президент
#московская область
#подмосковье
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В Технопарке Физтех-лицея им. П. Л. Капицы состоится лекция известного ученого Каплана
01 марта 2024, 11:07

Фото: пресс служба Технопарка Физтех-лицея им. П. Л. Капицы

В Лектории Технопарка Физтех-лицея им. П. Л. Капицы 6 марта состоится открытая лекция известного психофизиолога, доктора биологических наук Александра Каплана.
Знаменитый психофизиолог поделится интересными фактами об особенностях человеческого мозга. В Лектории регулярно проходят лекции с известными российскими учеными, специалистами и популяризаторами науки. Лекцию с известным психофизиологом, доктором биологических наук Александром Капланом может посетить любой желающий.

Фото: пресс служба Технопарка Физтех-лицея им. П. Л. Капицы

В данный момент в Физтех-лицее обучается более 1000 детей со 2-го по 11-й классы из 56 регионов России. Лицей растет и расширяется, на его базе создается естественно-научный образовательный кластер по модели Образовательного центра «Сириус». Проект создан при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Лицей второй в рейтинге по конкурентоспособности выпускников. Больше 100 призеров региона по математике, по физике, это все наши ученики. Для нашего лицея эта норма. У нас есть дети, которые занимают первые места в олимпиадах даже по непрофильным дисциплинам, например иностранные языки. Наша задача — это воспитание интеллектуальной элиты», - рассказала Елена Сальникова замдиректора по научно-методической работе Физтех-лицея им П.Л. Капицы.

Фото: пресс служба Технопарка Физтех-лицея им. П. Л. Капицы

В сентябре 2023 года на базе Физтех-лицея состоялось открытие крупнейшего детского Технопарка.

Технопарк Физтех-лицея имени П.Л. Капицы – учреждение дополнительного образования, где проходит обучение на основе практической деятельности. На базе самого крупного детского Технопарка есть копии установок лауреатов Нобелевской премии по физике, оранжереи, молекулярно-биологические лаборатории, приборы для химического анализа, лаборатории по гуманоидной робототехнике, планетарий, полигон для проведения испытаний беспилотных аппаратов как на улице, так и под водой, центр обработки данных. Все это позволяет детям осуществить широкий спектр лабораторных и практических работ.

Фото: пресс служба Технопарка Физтех-лицея им. П. Л. Капицы

«Есть тенденция, что большинство талантливых молодых ученых выпускаются из регоинов России. Это из-за того, что там меньше оборудования и возможностей для изучения наук, чем в столице. Дети за техническими возможностями не видят сути процесса, а в регионах им приходится креативить, чтобы чего-то достичь», - отметила Елена Сальникова.

В Технопарке фунцкионируют 58 лабораторий, где ученики могут не только решать реальные задачи, пройти профориентационное обучение, но и показать себя и свои знания перед будущими работодателями.

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#дети
#технопарк
#физтех
#обучение
#лицей
#подмосковье
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В Коломне пройдет профориентационное мероприятие для студентов
01 марта 2024, 11:01

Фото: istockphoto / Henadzi Pechan

Общероссийская общественная организация «Водители России» 1 марта проведет очередную профориентационную площадку на базе Коломенского аграрного колледжа имени Н.Т. Козлова. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Мероприятия в рамках акции проводятся с 2023 года в школах и колледжах для знакомства молодежи с транспортной отраслью, с грузовой техникой, демонстрация престижности профессии. Профплощадка проводится совместно с Российским союзом Сельской молодежи Московской области в рамках программы «Кадры для села».


«Быть водителем гордо и престижно. Современный водитель — человек, который обеспечивает продовольственную и энергетическую безопасность нашей Родины. Работая в транспортной отрасли — Вы можете развиваться и формировать свое будущее. Стабильный заработок позволит вам создать семью, строить планы и достигать поставленных задач. Сегодня мы с лучшими ТК страны формируем для вас максимально комфортные условия труда, стабильный заработок и социальную защищенность. Добро пожаловать к нам — новые водители России», — поделился президент организации «Водители России» Олег Торош.

Стоит отметить, что в текущем году профориентационные занятия пройдут в 11 регионов России. Основной целью программы является обеспечить интерес для студентов будущим трудоустройством.

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Зеленский запустил отбор судей для КС на фоне вопроса легитимности власти
Зеленский запустил отбор судей для КС на фоне вопросов к легитимности президента
01 марта 2024, 10:59

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале конкурсного отбора на должность судей Конституционного суда, которые назначаются главой государства. Об этом говорится в указе, опубликованном на его официальном сайте.
Для проведения отбора будет создана специальная конкурсная комиссия, в состав которой войдут пять экспертов в области права и юридических наук.

По данным «Зеркала недели», 27 февраля офис президента Украины подготовил обращение в Конституционный суд относительно возможности продолжения полномочий Зеленского после истечения его пятилетнего срока (то есть после 20 мая 2024 года).

Издание также сообщило, что офис президента планирует задать вопросы суду относительно проведения выборов в условиях военного положения и «легитимности полномочий» президента после окончания его срока. Окончательное решение о подаче обращения в суд еще не принято, отмечает «Зеркало недели», подчеркивая опасения офиса президента относительно возможных результатов решения Конституционного суда.

Согласно планам, в Украине 31 марта должны были состояться президентские выборы. Однако в офисе Зеленского высказывались опасения о невозможности проведения голосования в условиях военного положения, указывая на то, что часть населения, включая бойцов и вынужденных эмигрантов, не смогут проголосовать. Также одним из аргументов Зеленского является финансовая сторона организации выборов. Затраты на их проведение оценивают в 5 млрд долларов.

Противники действующего президента утверждали, что после 20 мая его власть станет нелегитимной, и Зеленский должен будет передать свои полномочия спикеру парламента. Согласно Конституции Украины, спикер может исполнять обязанности президента (с сокращением полномочий) до выборов нового главы государства.

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#зеленский
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Стартовал конкурсный отбор на профильную смену РГО «Мир Открытий»
01 марта 2024, 10:41

Фото: istock / Choreograph

В 2024 году в лучших детских центрах пройдут профильные смены русского географического общества «Мир открытий», направленные на изучение географии, экологии, краеведения и других смежных дисциплин.

Участники получат знания в указанных сферах, которые необходимы для решения практических задач и прохождения полевых практик. Дети познакомятся с общественно значимыми проектами РГО, узнают о путешественниках, внесших вклад в развитие географии, пообщаются с экспертами, специалистами в разных областях географии.

В этом году проект реализуют в ВДЦ «Океан»; МДЦ «Артек»; ВДЦ «Орленок». Конкурсный отбор для ВДЦ «Океан» и МДЦ «Артек» проводится с 1 марта по 15 июня, для ВДЦ «Орленок» — с 1 марта по 18 августа.

Подробнее ознакомиться с условиями и подать заявку на участие можно на официальном сайте mk.rgo.ru.

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#лагерь
#конкурс
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В Подмосковье подключили «умный» сервис к ещё одной земельной онлайн-услуге
01 марта 2024, 10:39

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова

Получить услугу по предварительному согласованию предоставления земельных участков с неразграниченной собственностью на подмосковном госпортале стало ещё удобнее: к сервису подключили опцию предпроверки участка, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Умный» сервис проверяет оборотоспособность земельного участка и наличие пересечений с зонами различных ограничений. Если такие пересечения есть, сервис формирует подробный документ с этой информацией, что позволит пользователю решить, стоит ли использовать этот участок», — пояснила глава министерства Надежда Куртяник.
Услуга «Предварительное согласование предоставления земельных участков» размещена на подмосковном портале в разделе «Земля и стройка». Подать заявление могут члены садоводческих организаций, религиозных групп, многодетные семьи и представители ряда других категорий.

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#земельные участки
#госуслуги
#надежда куртяник
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