Европа решила внедрить свои стандарты в работу СМИ на Украине

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Совет Европы планирует привести нормативно-правовую базу Украины в области СМИ в соответствие с европейскими стандартами и для этого намеревается привлечь консультантов. Об этом сообщает RT, ссылаясь на соответствующий тендерный документ.
Согласно документу, Совет Европы начал реализацию проекта под названием «Защита свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации на Украине».
Цель данной инициативы, как отмечают в Совете Европы, заключается в удовлетворении актуальных потребностей заинтересованных сторон и СМИ на Украине на фоне конфликта с Россией. Планируется внедрить европейские стандарты в работу СМИ и защиту журналистов.
В рамках проекта предусмотрено выделение €1,1 млн. На работу консультантов из этой суммы будет потрачено €500 тыс. Они будут взаимодействовать с украинскими властями, включая Министерство культуры и информационной политики, Генпрокуратуру, украинское МВД, Национальную полицию, Национальную общественную телерадиокомпанию Украины и другие органы, уточняется в документе.
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Цель данной инициативы, как отмечают в Совете Европы, заключается в удовлетворении актуальных потребностей заинтересованных сторон и СМИ на Украине на фоне конфликта с Россией. Планируется внедрить европейские стандарты в работу СМИ и защиту журналистов.
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Артем Кузьмин