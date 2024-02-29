В США заявили, что Украина потеряла ключевого союзника в Вашингтоне

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Украина потеряет важного сторонника, если Митч Макконнелл больше не будет лидером республиканского меньшинства Сената, пишет Politico.
28 февраля Макконнелл объявил, что покинет свой пост в ноябре. 28-летний конгрессмен объяснил это тем, что настало время, когда необходимо новое поколение лидеров.
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Александр Климов