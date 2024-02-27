Пентагон: Украина получит истребители F-16 в 2024 году

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Соединенные Штаты рассчитывают направить Киеву истребители F-16 уже в 2024 году, заявил представитель минобороны США Патрик Райдер, пишет ТАСС.
Журналисты спросили Райдера о сроках поставки военных самолетов Киеву.
По словам представителя Пентагона, США прогнозирует поставки «в этом году». Также он добавил, что Вашингтон не собирается раскрывать подробности своих планов.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что наблюдается нехватка украинских пилотов, способных к управлению самолетами F-16.
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По словам представителя Пентагона, США прогнозирует поставки «в этом году». Также он добавил, что Вашингтон не собирается раскрывать подробности своих планов.
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Александр Климов