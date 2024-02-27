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Пентагон: Украина получит истребители F-16 в 2024 году

Представитель Пентагона: истребители F-16 будут доставлены Киеву в 2024 году
27 февраля 2024, 23:15
Фото: iStock/Maikel de Vaan

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Соединенные Штаты рассчитывают направить Киеву истребители F-16 уже в 2024 году, заявил представитель минобороны США Патрик Райдер, пишет ТАСС.
Журналисты спросили Райдера о сроках поставки военных самолетов Киеву.

По словам представителя Пентагона, США прогнозирует поставки «в этом году». Также он добавил, что Вашингтон не ​собирается раскрывать ​подробности своих планов.


Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что наблюдается нехватка украинских пилотов, способных к управлению самолетами F-16.

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#военная техника
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Байдену нужны законные полномочия от Конгресса на конфискация активов РФ
27 февраля 2024, 22:42

Фото: iStock/lucky-photographer

Американскому лидеру Джозефу Байдену необходимы законные полномочия от Конгресса США для конфискации российских активов, которых у него пока нет, об этом сообщили в Белом доме.
Напомним, в конце января 2024 года в Соединённых Штатах одобрили законопроект по конфискации активов Центрального банка РФ и других суверенных активов, которые планируют направить на помощь Украине.

Сообщалось, что из 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, в случае конфискации США сможет использовать только пять миллиардов. Также отмечалось, что если Штаты найдут подходящие инструменты для завершения конфискации — это станет первым случаем, когда Америка конфискует активы ЦБ страны, с которой она не находится в состоянии войны.

Однако, как стало известно сегодня, Байден всё ещё должен получить одобрение от американского Конгресса, чтобы конфисковать российские активы.

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#украина
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Сенатор Джабаров: «Макрон сегодня потерял все ориентиры в пространстве»
27 февраля 2024, 21:33

Фото: сайт Кремля

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что исключать возможность отправки западных войск на Украину.
Джабаров напомнил, что западные лидеры давно утверждают, что, наоборот, не станут участвовать в прямых военных действиях против России.

«Макрон сегодня стал человеком, который потерял все ориентиры в пространстве и несёт какую-то ахинею. Он очень хочет стать лидером антироссийских сил в Европе, но для этого надо иметь потенциал, а во Франции такого потенциала в лице Макрона я пока не вижу», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Джабаров.

Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что России необходимо нанести поражение для безопасности европейских стран.

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#россия
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В Грузии на станут открывать избирательные участки для российских выборов
В Грузии на будут открывать участки для выборов РФ из-за отсутствия дипотношений
27 февраля 2024, 21:06

Фото: iStock/Denis Kabanov

Из-за отсутствия дипломатических отношений между Грузией и Россией избирательные участки на выборах президента РФ не могут быть открыты в Грузии.
Об этом сообщает секция интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси. Заявление секции отмечает, что ближайшие избирательные участки для граждан России находятся в посольстве и консульствах России в Армении и Турции.

«В условиях отсутствия дипломатических отношений между нашими странами обеспечить создание и функционирование в Грузии избирательных участков не представляется возможным», — говорится в заявлении секции.
Президентские выборы в РФ назначены на 17 марта 2024 года, а голосование будет проходить с 15 по 17 марта.\

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Минфин США сделал неожиданное заявление о замороженных российских активах
Минфин США неожиданно признал риски от конфискации российских активов
27 февраля 2024, 20:39

Фото: istockphoto/kulykt

В министерстве финансов США сделали неожиданное заявление, связанное с конфискацией замороженных зарубежных российских активов. Глава ведомства Джанет Йеллен признала, что существуют риски для финансовой стабильности в случае каких-либо действий с суверенными средствами.
Выступая на встрече министров финансов и руководителей Центробанков стран G20 в Бразилии, она несколько раз после этого оговорилась, что риск появится только в случае значительного сдвига валют, да и вообще он маловероятен, учитывая необычность ситуации. Однако видится, что именно непредсказуемость последствий действий с российскими активами как раз и создаёт угрозу финансовой стабильности.

Кроме того, глава Минфина США признала, что в G7 пока не выработала предпочтительной стратегии мероприятий по конфискации замороженных активов РФ. Она только сказала, что хотела бы, чтобы страны «семёрки» и их союзники действовали в этом вопросе сообща. Очевидно, единство по поводу возможной конфискации активов ещё не достигнуто.

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#конфискация
#минфин
#россия
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«Уволить прямо сейчас»: В США призвали снять Столтенберга с должности
AT: Брайен призвал уволить Столтенберга после угроз в адрес РФ
27 февраля 2024, 20:22

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга необходимо срочно снять с должности, после его слов в отношении России, с таким заявлением выступил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в своей статье для Asia Times.
Напомним, ранее Столтенберг разрешил Вооружённым силам Украины использовать западные истребители F-16 при нанесении ударов по территории Российской Федерации.

«Йенса Столтенберга, бывшего премьер-министра Норвегии, а ныне генерального секретаря НАТО, нужно уволить прямо сейчас, пока не стало слишком поздно», — прокомментировал ситуацию Брайен.

Эксперт убеждён, что подобное заявление можно приравнять к объявлению войны со стороны Североатлантического альянса. Он также призвал как можно быстрее пресечь реализацию этого опрометчивого решения Столтенберга.

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#нато
#всу
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Финский концерн Fortum намерен требовать компенсации за потерю активов в России
27 февраля 2024, 20:08

Фото: istockphoto/peterschreiber.media

Финская государственная энергетическая компания Fortum намеревается истребовать у России компенсацию из-за указа президента РФ Владимира Путина от 23 апреля 2023 года о введении внешнего управления в ПАО «Форвард энерго» (бывшее ПАО «Фортум»).
На сайте концерна появилась информация, что юристы компании уже инициировали арбитражное разбирательство по этому поводу. Финны намерены требовать возмещения инвестиций и стоимости акций компании. Сумма иска не называется, но в сообщении указано, что речь идёт о «нескольких миллиардах евро». Обращает на себя внимание, что введение внешнего управления финская сторона называет «арестом».

Начало арбитражного разбирательства связано с нарушением Россией своих обязательств по двусторонним инвестиционным договорам, которые сторона заключила с Нидерландами и Швецией, указано в сообщении. В апреле 98% акций сибирской «дочки» концерна Fortum перешло по указу Путина под управление Росимущества.

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#компенсации
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Офис Зеленского намерен обратиться в КС по легитимности президента после 20 мая
«Зеркало недели»: Офис Зеленского обратится в КС по легитимности президента
27 февраля 2024, 18:50

Офис Зеленского намерен обратиться в Конституционный суд Украины, чтобы получить разъяснения о легитимности лидера страны после 20 мая, после истечения срока действия его полномочий. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели», ссылаясь на собственные источники.
«Офис президента подготовил текст обращения в Конституционный суд касаемо легитимности пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины, учитывая, что 20 мая 2024 года истекает определенный Конституцией Украины пятилетний срок с момента инаугурации», - говорится в статье.

При этом утверждается, что офис Зеленского хочет узнать у Конституционного суда, возможно ли провести выборы президента во время военного положения в стране, и сохранит ли нынешний президент свои полномочия после 20 мая.

Источники издания утверждают, что, если решение об обращении в суд будет принято, то это ляжет на плечи депутатов фракции «Слуга народа».

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#офис
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Власти Калининграда заявили, что Балтика никогда не станет морем НАТО
27 февраля 2024, 18:47

Фото: istockphoto/Mikhail Sedov

Балтийское море никогда не станет «морем НАТО». Как минимум, здесь расположены три крупных российских порта — Большой порт Санкт-Петербурга, Калининград и Усть-Луга. Есть ещё также Выборг, Приморск и Высоцк.
Об этом в разговоре с РИА Новости сказал пресс-секретарь правительства Калининградской области и губернатора региона Дмитрий Лысков. Таким образом он прокомментировал заявление посла Литвы в Швеции и бывшего министра иностранных дел республики о «нейтрализации» Калининграда и его угрозу сделать Балтийское море «внутренним водоёмом НАТО» на фоне вступления скандинавской страны в альянс.

«Следует помнить, что Балтийское море, кроме наличия российских портов на его берегах, является также местом базирования Краснознамённого Балтийского флота», — также вскользь заметил спикер калининградских властей.

Он также подчеркнул, что Калининград никому не угрожает. Люди спокойно живут здесь и развивают свой регион. Оружием бряцают как раз соседи, которые внезапно забыли про долгие годы спокойного и мирного добрососедства. В заключение разговора с агентством Лысков посоветовал представителям сопредельных (и не только) государств внимательно изучить историю и всё вышеизложенное, прежде чем делать подобные безответственные заявления.

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#нато
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Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию
27 февраля 2024, 17:28

Фото: сайт Кремля

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде он собирается обсудить с наследным принцем Мухаммедом ибн Салман аль-Саудом так называемую «формулу мира» по Украине.
Как написал киевский лидер в своём телеграм-канале, именно эта тема станет ключевой в переговорах с «его высочеством». Зеленский подчеркнул, чтобы продолжить «наш регулярный диалог». В офисе президента Украины сообщили, что стороны вплотную приблизились к проведению «саммита мира».

Кроме того, будет затронута тема возвращения на Украину «депортированных и пленных лиц». Украинский президент отметил, что наследный принц ранее уже оказывал помощь и становился посредником при обмене пленных. Также глава киевского режима сообщил о намерении обсудить вопросы экономического сотрудничество с Саудовской Аравией и участия Эр-Рияда в восстановлении Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен через посредников передать Москве документ, касающийся «формулы мира». Глава российского МИД Сергей Лавров уже назвал это предложение ультиматумом.

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