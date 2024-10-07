Европейская авиакомпания посчитала нечестной конкуренцию с Китаем из-за неба над РФ

Министерство экологии и природопользования Московской области подвело итоги работы предприятий по утилизации строительных отходов и грунта. Напомним, что по инициативе министерства в регионе была создана система законного обращения с этими видами отходов, охватывающая все этапы: образование, транспортировку и переработку.