Европейская авиакомпания посчитала нечестной конкуренцию с Китаем из-за неба над РФ

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Авиакомпания KLM посчитала нечестной конкуренцию с Китаем из-за неба над Россией. Об этом в интервью телерадиовещательной компании NPO сообщила гендиректор европейского перевозчика Марьян Ринтел.
Ринтел напомнила, что с 2022 года воздушное пространство РФ закрыто для самолетов Евросоюза, что увеличивает время перелета из Европы в Азию для европейских перевозчиков на 2–4 часа, что, в свою очередь, сказывается на стоимости билетов.
Гендиректор заявила, что китайские авиакомпании получили «несправедливое» преимущество и используют более короткие северные маршруты в Европу и Северную Америку через российское воздушное пространство. Европе следует подумать, как прекратить эту несправедливую конкуренцию, заключила Ринтел.
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Екатерина Коршунова