Стало известно об ограничениях в Казахстане из-за вируса Марбург

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В аэропортах Казахстана начали мерить температуру всем прибывающим из-за рубежа пассажирам, чтобы избежать распространения вируса Марбург. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач страны Сархат Бейсенова, ее заявление приводит пресс-служба Минздрава. Отмечается, что измерение температуры тела будут проводить бесконтактными устройствами.
Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова заявляла, что вирус Марбург является особо опасной инфекцией, летальность которой достигает 80%.
По ее словам, во многих случаях у человека в ходе этой инфекции наступает смерть от обезвоживания. Также возможно развитие геморрагического синдрома, нарушение микроциркуляции внутри сосудов, начинают страдать лёгкие, печень, желудочно-кишечный тракт, происходит некроз тканей.
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