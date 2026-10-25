Европейские покупатели подсели на резиновые фаллоимитаторы из России
Европейские покупатели активно приобретают резиновые арт-члены из России. Как сообщает Telegram-канал Mash, страны ЕС стали крупнейшим рынком сбыта дизайнерских фаллоимитаторов.
Лучше всего каучуковые изделия покупают поляки и немцы. Производители называют две причины высокой конкурентоспособности: цена (в среднем 100 евро) и дизайнерский подход — щупальца, рог единорога, тюльпаны и другие замысловатые формы.
Мастера создают силиконовые предметы в мастерских в Хамовниках, некоторые работают на заказ. Из-за санкций производители скрывают происхождение товара и проникают на европейский рынок через Турцию.
Торговля идёт бойко: за кордон в этом году отправилось не меньше 20 партий. Отмечается, что премиум-стимуляторы — единственный сегмент рынка секс-услуг, который не упал за последнее время: продажи прочей БДСМ-атрибутики рухнули на 20–30%, а силиконовые изделия остаются ходовым товаром.
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