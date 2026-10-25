Европейские покупатели подсели на резиновые фаллоимитаторы из России

25 октября 2026, 17:45

Страны ЕС стали крупнейшим рынком сбыта российских дизайнерских фаллоимитаторов

Фото: Istock/MAXSHOT

Европейские покупатели активно приобретают резиновые арт-члены из России. Как сообщает Telegram-канал Mash, страны ЕС стали крупнейшим рынком сбыта дизайнерских фаллоимитаторов.