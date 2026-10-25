«Боятся быть мужиками»: В Госдуме осудили тренд с ударами молотком по лицу
Депутат Милонов: удары молотком по лицу — занятие трусливых людей
Среди молодёжи вновь набирает популярность «бонсмэшинг»: подростки и молодые люди бьют себя молотком по скулам и подбородку, чтобы выглядеть мужественнее. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал этот тренд глупым.
В беседе с «Газетой.R» Милонов назвал последователей новой тенденции трусами.
«Так поступают люди трусливые — те, кто боится быть мужиками по-настоящему. Вот и делают себе удары красоты молоточками так, чтобы не сильно больно было. Ну, кроме того, что они люди трусливые, они ещё и идиоты, поскольку молотить себя молотком по лицу — это дело глупое», — сказал он.Депутат напомнил: если молодые люди хотят выглядеть мужественно, они могут заключить контракт с Минобороны и «выглядеть как настоящие мужики вне зависимости от комплекции».