Метан и оползни угрожают почти 300 км автомобильных и железных дорог на Ямале

25 октября 2026, 14:10

На Ямале таяние мерзлоты и скопления метана могут деформировать дороги и мосты

Фото: Istock/Pro-syanov

На Ямале и Гыдане выявили 6168 участков с разрушающейся вечной мерзлотой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.