Метан и оползни угрожают почти 300 км автомобильных и железных дорог на Ямале
На Ямале и Гыдане выявили 6168 участков с разрушающейся вечной мерзлотой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Из-за таяния мерзлоты грунт проседает и сползает. В зоне риска находятся 73,5 километра железной дороги Обская — Бованенково — Карская и 211 километров местных трасс и мостов. На отдельных участках число оползней за 60 лет выросло в 23 раза.
Отдельную угрозу представляет метан. Возле железнодорожных мостов его нашли сразу в нескольких скважинах. Помимо этого, в регионе обнаружили кратеры после газовых выбросов и бугры, внутри которых может скапливаться газ. Если такие участки продолжат разрушаться, дороги и мосты может деформировать, а скопившийся метан способен привести к взрыву.
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