Ученый развеял мифы о вирусе Шамонда

25 октября 2026, 13:38

Вирусолог Оберемок исключил риски пандемии из-за вируса Шамонда

Фото: iStock/Maksim Tkachenko

Вирус Шамонда вряд ли сможет вызвать пандемию, подобную COVID-19. Об этом сообщил доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и генетики Крымского федерального университета Вернадского, вирусолог Владимир Оберемок, передает РИА Новости.