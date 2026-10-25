Ученый развеял мифы о вирусе Шамонда
Вирус Шамонда вряд ли сможет вызвать пандемию, подобную COVID-19. Об этом сообщил доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и генетики Крымского федерального университета Вернадского, вирусолог Владимир Оберемок, передает РИА Новости.
По его словам, вирус Шамонда относится к РНК-содержащим вирусам. Вероятность его распространения и превращения в пандемию, аналогичную COVID-19, крайне мала, отметил он.
На текущий момент нет оснований для вакцинации или введения карантинных мер, поскольку зафиксирован лишь единичный случай заражения, добавил Оберемок. Согласно информации источника, первый известный случай инфицирования человека вирусом Шамонда был выявлен во Франции. Вирус Шамонда не передаётся через мясо, молоко и питьевую воду, заключил вирусолог.
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