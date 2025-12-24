Европейские таможенники не пропускают посылки из РФ по странной причине

24 декабря 2025, 10:53

Новогодние посылки из России не пускают в ФРГ и Австрию, объясняя это роскошью

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Европейские таможенники не пускают новогодние посылки из РФ под предлогом того, что «российские товары — это роскошь». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.