Европейские таможенники не пропускают посылки из РФ по странной причине
Европейские таможенники не пускают новогодние посылки из РФ под предлогом того, что «российские товары — это роскошь». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Массовые проблемы возникли на границе с Германией и Австрией. Так, жительница России отправила из Москвы за границу ёлочную игрушку в форме машинки. В течение нескольких недель она находилась в Австрии, после чего её вернули в РФ с отметкой о запрете на ввоз.
Также отправители обязаны предъявлять документы на все товары в посылках. Это касается даже сладостей.
Примечательно, что с каждого отправления стали взимать сборы, начиная от 18 евро и выше. В случае, если посылка не проходит таможенный контроль, возврат уплаченных сборов не производится.
