Мишустина попросили распространить семейную ипотеку на вторичку по всей стране

24 декабря 2025, 10:32

Останина обратилась к Мишустину с предложением расширить семейную ипотеку

Фото: Istock/Nanci Santos

Депутат Нина Останина, возглавляющая комитет Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства, обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину. Она предложила расширить действие программы семейной ипотеки на всю вторичную недвижимость в России. Её слова приводит ТАСС.





В настоящее время, как отметила Останина, такая льготная ипотека при покупке жилья на вторичном рынке доступна только в 900 населённых пунктах.

«Комитет просит вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть вопрос о распространении «семейной ипотеки» на весь вторичный рынок жилья в стране», — написала Нина Александровна.