Мишустина попросили распространить семейную ипотеку на вторичку по всей стране
Останина обратилась к Мишустину с предложением расширить семейную ипотеку
Депутат Нина Останина, возглавляющая комитет Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства, обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину. Она предложила расширить действие программы семейной ипотеки на всю вторичную недвижимость в России. Её слова приводит ТАСС.
В настоящее время, как отметила Останина, такая льготная ипотека при покупке жилья на вторичном рынке доступна только в 900 населённых пунктах.
«Комитет просит вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть вопрос о распространении «семейной ипотеки» на весь вторичный рынок жилья в стране», — написала Нина Александровна.Параллельно комитет просит кабинет министров поддержать другой законопроект. Он касается критериев для назначения единого пособия: предлагают увеличить допустимый размер дохода семьи до полутора прожиточных минимумов в регионе.
Ранее экономист заявил, что банки могут перестать выдавать ипотеки семьям с детьми.