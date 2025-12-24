Священник умер на 105 минут и вернулся к жизни после «встречи» с Иисусом
В США священник пережил клиническую смерть продолжительностью более полутора часов. Он поделился подробностями своего загробного опыта с изданием Daily Mail.
68-летний Дин Брэкстон сообщил, что во время остановки сердца он ощутил себя в ином мире, где ему явились умершие родственники, ангелы и Иисус Христос. По его словам, Иисус лично обратился к нему, сказав: «Сейчас не твое время, возвращайся». После этого мужчина внезапно вернулся к жизни.
Медики, которые пытались реанимировать Брэкстона в течение 105 минут, уже начали оформлять документы для морга, когда он неожиданно пришел в себя. Врачи назвали его «человеком-чудом», поскольку мозг Дина не пострадал от длительной гипоксии. Сам Брэкстон характеризует пережитый опыт как состояние невероятного счастья, покоя и утешения, которое полностью изменило его взгляд на жизнь.
