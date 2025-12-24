Священник умер на 105 минут и вернулся к жизни после «встречи» с Иисусом

24 декабря 2025, 08:53

Daily Mail: священник умер на 105 минут, поговорил с Иисусом и вернулся к жизни

Фото: iStock/hxdbzxy

В США священник пережил клиническую смерть продолжительностью более полутора часов. Он поделился подробностями своего загробного опыта с изданием Daily Mail.