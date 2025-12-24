Фтизиатр назвал один из основных признаков туберкулеза

24 декабря 2025, 09:45

РИА Новости: фтизиатр Пятибратова назвала кашель первым признаком туберкулеза

Фото: iStock/nensuria

Первым и основным признаком возможного заболевания туберкулезом является длительный и сухой кашель. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала главный фтизиатр Новосибирской области Анна Пятибратова.