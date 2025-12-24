Фтизиатр назвал один из основных признаков туберкулеза
Первым и основным признаком возможного заболевания туберкулезом является длительный и сухой кашель. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала главный фтизиатр Новосибирской области Анна Пятибратова.
По ее словам, туберкулез на ранних стадиях практически не проявляется симптоматически. Лишь на поздних этапах болезни могут появиться заметные признаки. Поэтому важно обратиться к врачу, если сухой или малопродуктивный кашель длится более двух-трех недель, особенно если он не связан с ОРВИ, отметила фтизиатр.
Также следует насторожиться при появлении слабости, быстрой утомляемости, потере веса, длительном субфебрилитете и повышенной потливости. При обнаружении этих симптомов также необходимо проконсультироваться с врачом, добавила эксперт.
Пятибратова напомнила, что для предотвращения туберкулеза необходимо ежегодно проходить флюорографическое обследование.
