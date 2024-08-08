Европейские туристы платят тысячи долларов за экстремальные туры в Бучу и Гостомель

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Среди европейских туристов набирают все большую популярность так называемые «экстрим-туры» на Украину. Особенный интерес европейцы проявляют к посещению городов Буча и Гостомель, пишет The Times.
В рамках подобных туров участникам рассказывают об артиллерийских разрушениях и утверждают, что в них виноваты ВС России. Европейцы во время таких экскурсий ищут острые ощущения, прогуливаясь по руинам, оставленным после военных действий.
За посещение города Буча на шесть часов турагентства просят цену в 130 фунтов стерлингов, а за 6-дневный тур с посещением мест, где, как говорят, «расстреливались» местные жители, цена составляет 3000 фунтов.
Один из организаторов экстремальных туров, Capital Tours, сообщил о перечислении половины прибыли с таких туров на нужды украинской армии. Автор публикации задался вопросом, почему же эти средства не направляются на восстановление городов.
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За посещение города Буча на шесть часов турагентства просят цену в 130 фунтов стерлингов, а за 6-дневный тур с посещением мест, где, как говорят, «расстреливались» местные жители, цена составляет 3000 фунтов.
Один из организаторов экстремальных туров, Capital Tours, сообщил о перечислении половины прибыли с таких туров на нужды украинской армии. Автор публикации задался вопросом, почему же эти средства не направляются на восстановление городов.
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Екатерина Коршунова