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Уворачивающиеся от пуль и мин ВСУ россияне сумели вырваться из Суджи и попали на видео

Двое россиян на машине сумели покинуть Суджу под обстрелом, сняв это на видео
08 августа 2024, 14:07
Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Двое россиян сумели вырваться из города Суджа Курской области, несмотря на обстрел. Снятый ими ролик опубликовал Telegram-канал SHOT.
Мужчины ехали по дороге из Суджи, как вдруг вслед им стали раздаваться выстрелы. Вскоре один из них заметил разложенные по дороге мины.




Водитель снизил скорость и стал аккуратно объезжать мины. Спустя несколько секунд через выбитое окно они услышали автоматную очередь.



Преодолев еще одно препятствие в виде разложенных поперек дороги мин, им удалось покинуть опасный участок дороги. К этому моменту почти все окна автомобиля уже были разбиты.

Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 08.08.2024 потери врага составили около 660 боевиков, а также 82 единиц техники.

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В ООН прокомментировали атаку ВСУ на военкора Поддубного
УВКПЧ ООН: нападение на военкора Поддубного нарушает Женевские конвенции
08 августа 2024, 14:18

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Нападения на журналистов даже в зоне боевых действий являются нарушениями Женевских конвенций. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел, комментируя атаку ВСУ на военкора ВГТРК Евгения Поддубного в Курской области.
Она подчеркнула, что в ООН уведомлены о произошедшем нападении 7 августа. В настоящее время УВКПЧ пытается получить дополнительные сведения о произошедшем.

Троссел добавила, что всем журналистам, освещающим конфликты, предоставляется защита в соответствии с международным гуманитарным правом. Согласно Женевским конвенциям, нападение на журналистов недопустимо даже в зонах активных боевых действий.

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль Поддубного на приграничной территории Курской области. Военкора с тяжёлыми ранениями сначала доставили в реанимацию в Курскую больницу, а затем перенаправили в НИИ Склифосовского в Москве. Сопровождавшая его съёмочная группа ВГТРК не пострадала.

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#курская область
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Отмечается подготовка ВСУ для наступления на Белгородскую область
Подоляка: ВСУ могут готовить наступление на Белгородскую область
08 августа 2024, 14:07

Фото: iStock/Olena_Z

В Харьковской области отмечается большое скопление подразделений ВСУ, которые в ближайшее время могут организовать наступление на Белгородскую область по аналогии с Курской. Так считает журналист и блогер Юрий Подоляка.
«Отмечена концентрация значительных сил противника севернее Харькова. Думаю, в ближайшее время и здесь могут начаться события. Все пока очень напоминает действия противника перед броском на Курскую область», — написал Подоляка в своем Telegram-канале.

Он не исключил, что ВСУ планируют измотать подразделения ВС РФ частыми передислокациями с одного участка на другой. Таким образом, журналист предполагает, что уже в ближайшее время боевые действия могут начаться еще на одном участке, и возможно, именно в Белгородской области.

Напомним, многочисленная группировка ВСУ в составе порядка тысячи человек прорвала российскую границу в Курской области и развивает свое наступление по направлениям к Суджанскому и Кореневскому районам. Ситуация в регионе остается крайне напряженной.

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Российские Су-34 сбросили авиабомбы ФАБ-500 на скопление ВСУ в Курской области
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#всу
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Российские Су-34 сбросили авиабомбы ФАБ-500 на скопление ВСУ в Курской области
08 августа 2024, 13:22

Фото: iStock/Olena_Z

Российские истребители Су-34 сбросили несколько авиабомб ФАБ-500 на подразделения ВСУ, которые атакуют Курскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На кадрах – уничтожение бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области экипажами самолетов оперативно-тактической авиации ВКС России», — пояснили в Минобороны РФ.

Уточняется, что экипажи бомбардировщиков Су-34 ВКС России ударили авиационными средствами поражения по военной технике противника, сконцентрированного в Курской области.

Для этого использовались авиационные бомбы ФАБ-500. Атака осуществлялась с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения.
Разведка подтвердила уничтожение целей, после чего истребители вернулись на аэродром базирования.

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#вс рф
#атака
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#разведка
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ВС РФ продолжают ликвидировать ВСУ в Курской области
08 августа 2024, 13:04

Фото: iStock/MikeMareen

Прибывшие резервы совместно с органами ФСБ в составе ВС РФ продолжают операцию по уничтожению подразделений ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.
«Подразделения группировки войск «Север» совместно с органами ФСБ России продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Уточняется, что к месту боевых действий подошли резервы. Сейчас они совместно с пограничниками и подразделениями прикрытия госграницы пресекают продвижения противника вглубь российской территории. По подразделениям ВСУ наносятся удары артиллерией и авиацией. Кроме того, авиационные удары наносятся по выдвигающимся резервам противника в Сумской области.

Операция по уничтожению подразделений ВСУ в Курской области продолжается, заключили в оборонном ведомстве России.

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#минобороны рф
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Многодетному бойцу СВО отказали в выплатах из-за его многолетней службы
В Челябинске бойцу СВО отказали в выплатах из-за его многолетней службы
08 августа 2024, 12:31

Фото: iStock/Prostock-Studio

Челябинские чиновники отказали в выплатах участнику СВО Андрею Щербакову из-за его многолетней службы. Об этом сообщает издание Ura.Ru, ссылаясь на объяснение пресс-службы министерства социального развития региона.
Отмечается, что Щербаков является многодетным отцом и служит в рядах ВС РФ на Украине, однако семье отказали в выплате, положенной бойцам. По словам жены военного Анны, её муж находится на передовой с 2022 года, а общий стаж службы по контракту в российской армии составляет порядка 20 лет. Новый контракт с Минобороны он заключил в сентябре 2022 года на 12 лет.

Именно это, по словам чиновников, и стало причиной отказа в выплатах. Щербаков много лет служит в рядах ВС РФ, поэтому на момент продления контракта он не состоял на воинском учёте в военных комиссариатах Челябинской области, а также не был отобран пунктом отбора на военную службу по контракту.

В пресс-службе добавили, что выплаты полагаются только тем военным, которые заключили контракт с оборонным ведомством впервые и через пункт отбора.

При этом жена военного не согласилась с вынесенным решением, отметив, что в других регионах таким военным выплачивают деньги за участие в СВО. При этом она не уточнила, собирается ли обращаться в суд или прокуратуру для решения данного вопроса.

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#вс рф
#контракт
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Боец ВС РФ «Запал»: ВСУ чаще стали использовать «кустарные» боеприпасы
08 августа 2024, 12:17

Фото: iStock/Yaroslav Litun

Украинские боевики начали чаще использовать взрывные устройства кустарного производства на Артемовском направлении. Об этом рассказал сапер батальона «Барс-13» Союза добровольцев Донбасса с позывным «Запал», его слова приводит РИА Новости.
«За основу берется штатный боеприпас, но его конструкцию меняют. Поэтому нужно быть очень осторожным: вроде бы устройство знакомое, но при обезвреживании или при переводе в походное положение из боевого он может нештатно сработать», — рассказал российский военный.

По его словам, теперь саперам приходится быть еще более осторожными. Также по этой причине часто уничтожение боеприпасов происходит на месте обнаружения.

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#боеприпас
#всу
#сво
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Раскрыта судьба людей, прятавшихся от ВСУ в храме под Суджей
Протоиерей: люди, прятавшиеся от ударов ВСУ в храме под Суджей, эвакуированы
08 августа 2024, 12:16

Фото: iStock/Popescu Marius

Всех прятавшихся от ВСУ в Свято-Троицком храме в пригороде Суджи людей эвакуировали. Об этом сообщил протоиерей Евгений Шестопалов, слова которого приводит телеканал 360.
Он подчеркнул, что, когда обстрелы со стороны ВСУ стихли, людей удалось оперативно вывезти в безопасное место. Завтра Шестопалов планирует попробовать вернуться в город.

Также протоиерей добавил, что украинские войска обстреливали приграничные регионы Курской области в течение более 14 часов.

Днём ранее, 7 августа, появилась информация о том, что 15 священнослужителей прячутся от обстрелов в храме под Суджей. Они никак не могли покинуть здание, поскольку удары по территории города не прекращались. Один из священников даже записал видео из храма, в котором рассказал о беспрерывном обстреле ВСУ. Он уточнил, что сам «город в хлам».

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#курская область
#всу
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#сво
#вс рф
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ВСУ потеряли 660 военных в Курской области
МО: при попытке атаки Курской области ВСУ потеряли 660 военных
08 августа 2024, 12:14

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Подразделения ВСУ, пытавшиеся прорваться вглубь Курской области, с начала боевых действий на данном направлении потеряли уже 660 военных и 82 единицы боевой техники. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что среди подбитой российскими военными техники значатся 55 боевых бронированных машин, 12 бронетранспортёров, восемь танков, шесть боевых машин пехоты и инженерная машина разграждения.

При этом за последние сутки украинские войска потеряли порядка 400 военных и 32 единицы боевой техники, включая 24 боевые бронированные машины «Козак», четыре бронетранспортёра, три боевые машины пехоты и танк.

В настоящее время операция по ликвидации формирований ВСУ на данном направлении продолжается.

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#всу
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#спецоперация
#курская область
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«Военкоры РВ» назвали подразделение, остановившее ВСУ на границе Курской области
«РВ»: мотострелки ВКС РФ остановили попытку прорыва ВСУ внутрь Курской области
08 августа 2024, 12:05

Фото: iStock/zim286

Мотострелки Воздушно-космических сил (ВКС) России остановили попытку украинских войск прорвать вглубь Курской области. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что эти подразделения были экстренно переброшены в регион и заняли позиции вблизи населённого пункта Коренево. В результате успешных действий продвижение ВСУ было остановлено.

Украинские подразделения войск понесли серьёзные потери в ходе битв с ВКС РФ, поэтому были вынуждены отступить.

Ранее в этот день заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал вынести урок из событий, которые развернулись в Курской области в последние несколько дней.

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#вс рф
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#атака
#сво
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