Уворачивающиеся от пуль и мин ВСУ россияне сумели вырваться из Суджи и попали на видео

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi
Двое россиян сумели вырваться из города Суджа Курской области, несмотря на обстрел. Снятый ими ролик опубликовал Telegram-канал SHOT.
Мужчины ехали по дороге из Суджи, как вдруг вслед им стали раздаваться выстрелы. Вскоре один из них заметил разложенные по дороге мины.
Водитель снизил скорость и стал аккуратно объезжать мины. Спустя несколько секунд через выбитое окно они услышали автоматную очередь.
Преодолев еще одно препятствие в виде разложенных поперек дороги мин, им удалось покинуть опасный участок дороги. К этому моменту почти все окна автомобиля уже были разбиты.
Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 08.08.2024 потери врага составили около 660 боевиков, а также 82 единиц техники.
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Водитель снизил скорость и стал аккуратно объезжать мины. Спустя несколько секунд через выбитое окно они услышали автоматную очередь.
Преодолев еще одно препятствие в виде разложенных поперек дороги мин, им удалось покинуть опасный участок дороги. К этому моменту почти все окна автомобиля уже были разбиты.
Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 08.08.2024 потери врага составили около 660 боевиков, а также 82 единиц техники.
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Екатерина Коршунова